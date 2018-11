ONP:¿Cómo revisar mis aportes al Sistema Nacional de Pensiones?

La pensión de jubilación es un beneficio monetario que recibe una persona a partir de los 65 años de edad, al concluir su vida laboral, por haber aportado mensualmente un porcentaje de su sueldo o ingreso (13%) al Sistema Nacional de Pensiones (SNP, DL N°19990), por un periodo no menor de 20 años.

La entidad que se encuentra a cargo de la administración del SNP es la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que es un Organismo Público Técnico y Especializado del Ministerio de Economía y Finanzas.

En la actualidad, el Perú cuenta con dos sistemas de protección social, uno de carácter público (Sistema Nacional de Pensiones – SNP) y el otro privado (Sistema Privado de Pensiones - SPP), otorgando ambos cobertura en materia de pensiones.



Si tú decidiste aportar a la ONP, entonces con esta información podrás saber cuánto es el dinero que tienes ahorrado hasta el momento



¿Cómo revisar mis aportes en la ONP?

Si eres pensionista del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), puedes ver fácilmente tu estado de cuenta y aportes realizados online a través de la página de la Oficina de Normalización Previsional (ONP)

1. Requisitos

- Ser pensionista del D.L. N° 19990.



- Número de DNI.



- Clave virtual ONP.



Antes de empezar, asegúrate de contar con una clave virtual de la ONP



2. Revisa tu estado de cuenta



En la página de la ONP , ingresa tu tipo, número de documento de identidad y clave virtual.



A través de la página web de la ONP podrás acceder libremente a revisar los aportes que has realizado. (Foto: ONP)

¿Cómo sacar clave virtual de la ONP?

Si no cuentas con una clave de acceso, podrás solicitarla acercándote a cualquiera de los Centros de Atención de la ONP a nivel nacional. Ahí te atenderán los lunes de 8:00 am a 7:00 pm y de martes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.