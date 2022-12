A pocas semanas de celebrarse las fiestas de fin de año, muchos peruanos se animarían a contratar un servicio móvil o renovar su equipo celular. Por ello, y a fin de garantizar que este proceso sea seguro y confiable, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), brinda algunas recomendaciones.

El Osiptel señala que antes de contratar un servicio móvil, la persona debe evaluar los criterios, como, necesidad real de comunicación, costo del servicio y cobertura.

¿Cómo conocer los planes de telefonía y las ofertas disponibles?

Para conocer de manera clara y sencilla los planes tarifarios de telefonía móvil disponibles en el mercado y elegir el que se adecúe a las necesidades y presupuestos de cada persona, el ente regulador pone a disposición de los usuarios su página web www.osiptel.gob.pe.

Para comparar los planes tarifarios y atributos vigentes de las empresas operadoras, se puede ingresar a Checa tu plan para conocer todos los detalles.

para conocer todos los detalles. Si se trata de conocer la oferta de equipos disponibles, por marcas, características y precios, el usuario puede ingresar Checa tu Equipo Móvil , esta herramienta le permitirá comparar el valor de los equipos móviles disponibles en el mercado, generando un ahorro de tiempo y dinero.

, esta herramienta le permitirá comparar el valor de los equipos móviles disponibles en el mercado, generando un ahorro de tiempo y dinero. En cuanto a la cobertura, ingresando a Checa tu Señal el usuario puede verificar la cobertura móvil, por departamento, provincia, distrito y localidad, así como el tipo de tecnología disponible (2G, 3G, 4G o 5G).

Asimismo, el organismo recomendó a las personas adquirir sus equipos y planes en un centro de atención o punto de venta autorizado y no en la vía pública, ya que se pueden exponer a ser victimas de extorsiones.

“La vía pública no es un punto de venta autorizado, pues estos deben ser reportados al Osiptel. Entendamos que el riesgo que conlleva entregar tu huella digital a un desconocido es muy alto, pues un mal vendedor puede activar otras líneas y venderlas a personas que no quieren ser identificadas, pudiendo ser empleadas para extorsiones, contrataciones fraudulentas, tramites no consentidos (portaciones y migraciones), así como para compras no consentidas de equipos de alta gama, entre otros ilícitos”, dice Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario del Osiptel.

Por otro lado, cabe precisar que, de acuerdo con la Norma de Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, las empresas operadoras tienen la obligación de verificar la identidad del solicitante de la contratación del servicio.

En ese sentido, para el caso del servicio público móvil se valida la identidad del contratante mediante la verificación biométrica de su huella dactilar con la base de datos del Reniec y la exhibición del documento legal de identidad, salvo determinadas excepciones previstas en la norma.

La norma también establece que el abonado tiene derecho a acceder al contrato y solicitar una copia del mismo, el cual deberá ser remitido por la empresa operadora.

“El contratante tiene que recibir información clara, detallada y actualizada del servicio que contrata como la tarifa, periodicidad de facturación, modalidades, limitaciones, plazos de contratación, cobertura, alcance del servicio, beneficios, entre otros, solo así podrá garantizar que se cumplan sus derechos como usuario”, indica la funcionaria.

