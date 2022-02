El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó este miércoles que Perú se posicionó en el 2021 como el primer exportador mundial de uvas frescas, principal producto de la canasta agroexportadora nacional. En dicho año, las exportaciones peruanas de uva alcanzaron los US$ 1,260 millones, un incremento de 22% respecto al 2020.

De esta forma, Perú supera a Chile (US$ 928 millones) como principal proveedor de uvas del mundo. Las posiciones 3 y 4 también incluyen a Estados Unidos (US$ 782 millones) y China (US$ 757 millones).

“Los logros alcanzados en la exportación en el 2021 son una muestra clara de la resiliencia de los exportadores y el potencial de crecimiento de nuestros productos. Desde el Mincetur, seguiremos impulsando sus envíos a través del fortalecimiento de capacidades, promoción comercial y acceso a nuevos mercados” destacó el titular del sector, Roberto Sánchez.

En las regiones costeñas, la uva es el principal producto de agroexportación, al representar el 17% de los envíos de este sector productivo. Ica y Piura encabezan las exportaciones de esta fruta al registrar envíos por US$ 605 millones (+32%) y US$ 488 millones (+10%) respectivamente. Estas regiones concentran el 87% de las exportaciones de uva del país.

Otras regiones que realizaron ventas de uvas al exterior fueron Lambayeque, con US$ 71 millones (+21%); La Libertad, con US$ 67 millones (+45%); y Arequipa, con US$ 19 millones (+1%).

Asimismo, los principales mercados de destino de los envíos de uvas son Estados Unidos (US$ 514 millones/+10%), Unión Europea (US$ 239 millones/+31%), Hong Kong (US$ 128 millones/+34%), Reino Unido (US$ 68 millones/+26%), México (US$ 54 millones/+40%), China (US$ 44 millones/+22%), y Corea del Sur (US$ 43 millones/+119%).

En el 2021, 149 empresas peruanas han realizado envíos de uvas al exterior. De ellas, 38% fueron micro, pequeñas y medianas empresas.

