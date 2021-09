El Gobierno dispuso este jueves impedir el ingreso de mercancías de origen porcino al mercado peruano como parte de una medida sanitaria con el fin de mantener al país libre de la peste porcina africana.

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad viral grave que afecta tanto a los cerdos domésticos como a los silvestres y que desde el año 2007 está presente en más de 50 países de África, Europa y Asia, según datos de Naciones Unidas.

Según la Resolución Directoral Nº 0012-2021 emitida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) prohibió el ingreso de mercancías de origen porcino al territorio nacional.

De esta manera, la norma establece que los pasajeros y tripulantes que se trasladen por aeropuertos, puertos marítimos o puestos de control fronterizos no podrán ingresar dentro de sus equipajes embutidos, jamones, preparaciones cárnicas, entre otras mercancías provenientes de cualquier país.

Senasa informó que la peste porcina africana es una enfermedad altamente contagiosa. Además, dijo que representa actualmente la amenaza más grande de la industria porcina a nivel mundial.

“El ingreso de esta enfermedad a nuestro país podría afectar enormemente a las crianzas de cerdos a nivel nacional, ocasionando grandes pérdidas económicas”, remarcó a través de un comunicado.

En julio de este año, República Dominicana confirmó un reporte positivo de la peste porcina africana. A nivel de Sudamérica, todos los países han adoptado medidas rigurosas para hacer frente al avance del virus, evitando su ingreso al país a través de disposiciones legales.

El ingreso de equipaje que contenga ingredientes de origen porcino representa un alto riego de introducción de la enfermedad a nuestro país. Por esto, la autoridad en sanidad agraria señaló que ha reforzado las acciones de control en todos los puntos de ingreso y viene promoviendo campañas informativas con apoyo de los aliados estratégicos.

Entre otras disposiciones para prevenir el ingreso del virus de la PPA, el Senasa recordó que en el 2019 se prohibió la importación de animales de la familia Suidae vivos y sus productos; también se ha coordinado con Aduanas, las capitanías de puertos y los concesionarios de aeropuertos internacionales para implementar una correcta disposición de los desperdicios que se generan en los aviones y barcos procedentes del exterior.

Senasa precisó que la enfermedad causada por el virus de la PPA no es zoonótica, por lo tanto, el consumo de carne de cerdo y sus productos no representa un peligro para el ser humano. No obstante, si es letal para los todos los porcinos.

