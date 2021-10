En zozobra y con más que un dolor de cabeza se mantienen muchos hogares del país en cuanto al precio del dólar. Esta semana de setiembre el tipo de cambio alcanzó niveles máximos cuatro días seguidos, aunque ayer, primero de octubre, registró una ligera baja.

Trome conversó con Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School y experto en finanzas, quien señala que ‘en setiembre hemos roto cinco veces el récord de tipo de cambio’.

“El parámetro normalmente es el dólar interbancario. El 20 de agosto el dólar alcanzó 4.117 soles. Un mes después, 20 septiembre, estuvo en 4.119. Este lunes 27 de setiembre, tras el anuncio del premier Guido Bellido sobre Camisea, el dólar se ubicó a 4.123 soles, el martes a 4.128, el miércoles 4.129, el jueves a 4.133 (el más alto) y solo ayer tuvo una ligera baja y cerró en 4.131 soles”, precisó.

EFECTOS

Explicó que entre los efectos están el aumento de precio de productos importados (como medicinas, televisores, electrodomésticos, autopartes) y de los productos que tienen insumos importados como el pollo (por el maíz), el aceite (por aceite de soya), el pan, harina, galleta y fideos (por el trigo), la gasolina (por el petróleo).

“Se encarecen también las deudas y los alquileres de departamentos o locales comerciales. Si uno pagaba cuota mensual de mil dólares, en diciembre del año pasado era un poco más de 3,600 soles y ahora sería más de 4,100 soles. También sube el precio de algunos servicios de streaming y seguros de vida en dólares”, señaló Carrillo Acosta.

PIDE CALMA

Jorge Carrillo Acosta indicó que ‘también se debe entender que si aumenta la demanda de dólares, el precio sube y si baja la demanda, el precio baja’. “Cuando hay mucha incertidumbre política y miedo a lo que pueda pasar, hay sobredemanda de dólares porque acá lo consideran un activo ‘refugio’, mientras que a nivel internacional es el oro.

“Pero no se deben tomar decisiones apresuradas en situaciones de incertidumbre, ya que por lo general el resultado no es bueno”, enfatizó, y que “pese al alza, el dólar no tendrá una ‘disparada’ que lo haga llegar a 4.20 soles este año, salvo una crisis política fuerte como una vacancia presidencial o un cierre del Congreso”, dijo a Trome. (Isabel Medina)

CONSEJOS

Carrillo Acosta nos dio algunos tips para el manejo de finanzas respecto al dólar:

*Si tiene cuota por pagar pronto en dólares: Puede ser razonable comprar los necesarios para eso.

*Si no adeuda en dólar: En vez de pensar en comprar dólares, mejor depositar sus soles a buena tasa.

*Mayores tasas de interés: Depósito a plazo en soles paga hasta 6.5% al año, en dólares no más de 1.6%.

*Opcional ahorrar en ambas monedas, en caso quiera diversificar.

*Procure sus obligaciones en soles, renegocie (no dependa del tipo de cambio).

SEPA QUE:

*El dólar depende de factores externos (desde EE.UU, China) e internos (como la incertidumbre política).

*En lo que va del año, el sol frente al dólar se ha devaluado en 14.20%. El año 2020 la devaluación fue de 9.23%.

"En lo que va del año, la devaluación del sol frente al dólar es de 14.20%", señaló Jorge Carrillo a Trome. (Foto: Pixabay)





