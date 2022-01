La empresa Repsol respondió a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que la OEFA no les ha notificado del inicio formal de un procedimiento administrativo sancionador tras el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero durante las operaciones de descarga del buque tanque Mare Doricum de la Refinería La Pampilla en el mar de Ventanilla (Callao).

“A la fecha, la OEFA no nos ha notificado del inicio formal de un procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio de ello si ha dictado determinadas medidas preventivas cuyo cumplimiento viene siendo implementado por nuestra compañía”, indicó en el documento enviado a la SMV.

Con respecto a la suspensión de operaciones en el Terminal Multiboyas N 2, la compañía sostuvo que cuentan con otros terminales para el abastecimiento de la Refinería, lo que garantiza la continuidad de su operación.

Operan con normalidad

Repsol señaló que el derrame de petróleo en Ventanilla ha generado impacto en poblaciones y entorno naturales, así como en especies marinas, pero aún todo está en evaluación.

“RELAPASAA viene aportando todo su esfuerzo y recursos para contener y remediar las zonas afectadas Por el lado operativo, RELAPASAA sigue operando con normalidad, tanto en el abastecimiento, refinación de crudos como venta de productos”, mencionó en la misiva.

Sobre el impacto que tiene la investigación preliminar para la empresa, Repsol aseveró que no afectará a su patrimonio.

“Al día de hoy consideramos que la investigación preliminar iniciada por la Fiscalía no afectará significativamente el patrimonio o los negocios y actividades de RELAPASAA. No advertimos un pronóstico negativo en función a los hechos y los argumentos de defensa que en su momento plantearemos en la investigación”, replicó.

No tienen proceso judicial

Repsol también se refirió a los motivos por los cuales no informó al mercado de valores, como hechos de importancia, los eventos ocurridos.

“Teniendo en cuenta la complejidad del tema, la valoración de la magnitud e impacto del acontecimiento no pudo ser inmediata. Además de ello debe considerarse que, de momento, este acontecimiento no ha afectado la continuidad de nuestras operaciones ni la capacidad de atención al mercado. El evento no ha tenido un efecto significativo en la actividad productiva de la refinería”, dijo en el documento.

Añadió que, a la fecha, no se ha abierto ningún proceso judicial, arbitral o administrativo que pueda afectar al negocio o actividades de la Refinería.

VIDEO RECOMENDADO

Unos 18 mil metros cuadrados de las playas chalacas fueron contaminados después de que el último sábado se derramara petróleo en el terminal multiboyas N°2 de la Refinería La Pampilla. Conoce todos los detalles en este video.