Tarjeta de crédito: Poderosas razones para no sacar dinero del plástico | Economía | Ahorros | Tips de ahorro

Pese a que se aconseja no sacar dinero en efectivo con la tarjeta de crédito , debido a los altos intereses que luego se deben pagar, las personas lo hacen sin darse cuenta de que están afectando gravemente su bolsillo, y que al final tendrán que devolver, dependiendo de la cuenta que tengan, hasta el doble del monto retirado.

Anna Lenka Jáuregui, especialista en Finanzas Personales del ABC del BCP, señala que retirar efectivo de tu tarjeta de crédito solo la debes tomar en caso de una verdadera emergencia. Es decir, cuando necesitas el dinero en físico en ese instante. Si aún tienes tiempo, es mejor que solicites un préstamo personal, pues los intereses son menores.



Tampoco pienses que tener una tarjeta de crédito es malo, al contrario, si la usas con responsabilidad te ayudará a tener un buen historial crediticio. Por ejemplo, puedes utilizarla para comprar cosas o pagar consumos en diferentes lugares, ya que si cancelas el monto antes de la fecha de tu cierre de facturación puedes evitar los intereses, eso dependerá del tipo de tarjeta que tengas.

TENER EN CUENTA



- No tengas más de dos tarjetas de crédito y, mucho menos, saques dinero en efectivo de ambas. Es un suicidio económico.



- Evita llegar al tope de tu línea de crédito y paga a tiempo tus cuotas. Si no te acuerdas bien tus fechas, grábalas en tu celular o pégalas en tu habitación, en una zona que siempre veas.



- Es mejor optar por los préstamos personales que tienen una tasa de interés más baja



- Si tu entidad financiera cuenta con la opción ‘adelanto de sueldo’, solicítala en vez de usar la tarjeta. Solo pagarás una comisión única, mas no intereses.