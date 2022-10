Debajo de su camisa y corbata, Emilio Favian Obregón Vásquez (49) esconde siete mil historias dignas de varias sagas de terror. A punta de intriga y afición, este economista que más parece investigador de fenómenos paranormales tiene la colección más grande de objetos terroríficos, embrujados y poseídos del país (y fácilmente de Latinoamérica).

Aunque sus familiares y vecinos de San Miguel ya se acostumbraron a su peculiar hobby, a él todavía le cuesta. El lugar está abierto al público previa coordinación por Facebook (Casa Museo del Terror)

¿Desde cuándo empezaste a coleccionar estos objetos?

En realidad, yo inicié coleccionando antigüedades. Recién en 2014, cuando me regalan un muñeco zombi gigante, empiezo con las cosas de terror. Y como jugando ya tengo siete mil.

¿Recuerdas cuál fue el primer muñeco paranormal que tuviste?

Por supuesto. Era el año 2016, estaba en Tacora y una señora me regaló una muñeca vudú mexicana. Acepté porque la vi muy desesperada.

Tiene más de 7 mil objetos en su casa, donde ya no vive pero que está abierta al público. Foto: Allen Quintana.

¿Es cierto que te llaman de todo el Perú para ‘donarte’ muñecos embrujados?

¡Y de varias partes del mundo! La gente ya no sabe qué hacer con ellos y me los da. Aunque también les digo que no puedo recibir más.

¿Crees en lo paranormal?

Mira, voy a serte muy sincero. Soy economista y por mi profesión he intentado no creer. Pero a estas alturas, ya lo reconsideré. Siempre intenté buscar la explicación lógica a algunas ‘coincidencias’, pero a veces ya no se puede. Por ejemplo, una vez vimos una sombra negra que corría en el segundo piso, dijimos que era un gato y salimos embalados. En el fondo sabíamos que no era un gato. Y qué explicación le das a que los objetos se cambian de lugar si nadie más vive aquí.

¿Qué opinan tus familiares y vecinos?

Mi esposa fue la que me regaló el muñeco zombi, por ella comenzó todo esto, ja, ja, ja. Pero no le gusta y nunca viene a esta casa. Tampoco dejo que mis hijos vengan. Y mis vecinos al comienzo me decían ‘oye, escucho niños en tu casa’ y claramente no había nadie. Pero ya se acostumbraron.

Emilio afirma que no regresaría a vivir a esa casa, pues se siente la carga energética muy fuerte y varias veces ha constatado que los objetos se cambian de lugar. Foto: Allen Quintana.

¿Cuáles son los objetos paranormales cuyas historias te han impactado más?

La muñeca vudú mexicana porque se diseñó para asesinar a una mujer, las ouijas de Mesa Redonda, donde los niños tenían pesadillas con gente quemada, la cámara de un fotógrafo que falleció, pero esta seguía tomando fotos, y la jeringa de una joven que se suicidó por sobredosis y se aparecía en las pesadillas de su hermanita que la invitaba a jugar con la jeringa.

Solo por curiosidad, ¿has jugado o te gustaría jugar la ouija?

Hace muchos años jugué y pasaron cosas fuertes. Explotó el foco, las sillas de madera se rompieron y la persona mayor que estuvo con nosotros falleció en un accidente a los meses. Aquí tengo varias ouijas, pero nunca más volvería a jugar porque le tengo muchísimo respeto.

Si quieres más información o coordinar una visita guiada, puedes escribir al Facebook 'Casa Museo del Terror Perú'. Foto: Allen Quintana.

