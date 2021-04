Eder Martínez (43) estaba sin empleo cuando se le ocurrió invertir sus ahorros en una pizzería. Al poco tiempo, luego de hacer algunos cálculos, inauguró ‘Pizzería El Cruce Artesanal’, en Comas.

“Me inspiré en este negocio porque cuando iba al sur de Lima veía que vendían panes en un horno artesanal. Así que se me ocurrió hacer pizzas de esta manera y puse en marcha mi emprendimiento con un amigo que era pizzero. Él me ayudó, pero luego se retiró y yo me quedé solo”, cuenta el dueño, que por ahora se encarga de la supervisión y marketing del lugar.

Trabaja con expertos cocineros que elaboran las ricas pizzas que vende. Estas se caracterizan por tener una masa delgada y artesanal sin ningún tipo de conservantes ni preservantes.

TIPOS DE PIZZAS

“Tenemos ocho tipos de pizzas, y una muy especial que contiene todos los sabores para que nuestros clientes no se queden con las ganas. El plato se llama ‘8 estaciones Lion’ y contiene rellenos de pizza hawaiana, tropical, americana, especial, charapa, carnívora, peperoni y americana lion”, detalla.

‘Pizzería El Cruce Artesanal’ está ubicada en la avenida Sinchi Roca 696, Manzana Z, Lote 12, esquina del parque Sinchi Roca, en Comas. Atiende de lunes a domingo desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Realizan servicio delivery al teléfono 902 524 605 y también recojo en tienda.

ESPOSO EMPEZARON SU NEGOCIO DE CHANCHO AL PALO EN LA PUERTA DE SU CASA EN LOS OLIVOS

Hace siete años Julio Mendoza (36) decidió, junto a su novia Pilar Ronquillo, iniciarse en la elaboración del chancho al palo para tener mejores ingresos. Sin embargo, nunca imaginó la gran acogida que tendría, la misma que lo obligó a abrir su restaurante ‘La Casa Mendoza’, en Los Olivos.

“Recuerdo que vendíamos en la puerta de la casa de mi novia, quien ahora es mi esposa, y en unas horas ya no teníamos nada. Alquilamos un local chiquito con tres mesitas y poco a poco llegamos a tener hasta 35 mesas”, recordó orgulloso.

Aunque la pandemia los ha golpeado, ellos salen adelante con mucho esfuerzo. Su restaurante ofrece una gran variedad de platos, como el chancho al palo y a la caja china, cuy frito, costillar dorado y pollada. Además, han creado la chanchipapa que viene con trozos crujientes de chancho al palo, chorizo, hot dog y papas amarillas fritas.

“Mi pasión es la cocina y junto al carisma y simpatía de mi esposa nos hemos convertido en los favoritos de la zona. Además, acaba de nacer el tercer socio de este negocio, mi hijito Salomón, quien es nuestra motivación”, contó.

‘La Casa Mendoza’ atiende de martes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la avenida Los Alisos, cuadra 15 Manzana LL Lote 19. Ofrecen servicio de salón con todas las medidas de bioseguridad y también delivery y recojo en atienda al 988 880 965.