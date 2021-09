Edgar Tello: “Hacemos un llamado a que el periodismo sea objetivo e informe la problemática del país”

El congresista de Perú Libre, Edgar Tello, pidió a los medios de comunicación que informen con “objetividad” y no difundan noticias que “distraigan” a la población con otros temas que no comprometan a la problemática del país.

“Hacemos un llamado a que el periodismo sea objetivo e informe la problemática y los compromisos que tiene el país. Y no distraigan con temas que no vienen a solucionar la problemática que quiere el Perú y no estar usando distracciones para llevar a la opinión pública a otra desinformación”, dijo a la prensa tras participar en la sesión solemne por el aniversario del Congreso.

Sus declaraciones se dieron tras ser consultado por sus vínculos con el Movadef, esto a raíz de que el mismo revelara semanas atrás que conoció al dirigente del Movadef, César Tito Rojas, “en las luchas del magisterio” y dijo haber desconocido que formó parte del organismo de fachada de Sendero Luminoso.

Situación de Abimael Guzmán

Al ser consultado sobre lo que debe realizarse con el cadáver de Abimael Guzmán, el legislador oficialista indicó que es la familia la que debe decidir cómo proceder, como ocurre en el caso de cualquier ciudadano.

“Estamos en un Estado de derecho, se deben respetar los derechos humanos, se deben tomar en cuenta las leyes. Nos regimos en un Estado de derecho, todo ciudadano tiene derecho a disponer de sus seres queridos cuando ya fallecen”, manifestó.

“La familia es la que debe tomar la decisión, dentro del marco que establece el sistema democrático”, agregó.

Su postura coincide con la de su colega de bancada Guillermo Bermejo, quien también consideró el cuerpo debe ser entregado a los familiares del cabecilla terrorista.

“Hay temas que son de leyes, para eso existen los protocolos de ley de la Fiscalía. Ellos tienen que indicar si hay familiares. Si existen familiares, tiene que entregárselo a sus familiares, como con cualquier otro ser humano, como con cualquier otro peruano”, indicó a los medios el último martes.

“Nuestra condena rotunda al terrorismo no puede convertirnos en animales, de querer que a la gente hay que masacrarla, desparecer los cuerpos, ese tipo de cosas no son de gente que viva en democracia. Existen los protocolos de ley, nadie puede saltarse de los protocolos de ley, ni muertos de derecha ni muertos del terrorismo de ninguna facción”, añadió.