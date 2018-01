Edu Saettone: ¿cuándo se entregará a la justicia? [VIDEO]

Luego de que el Poder Judicial dispusiera la captura y encarcelamiento del conocido músico Edu Saettone, por el atropello y posterior muerte de la señora María Elena Coronado en el año 2012, muchos han especulado qué es lo que este hará.



La madre de Edu Saettone, Rosario Arróspide, salió casi de inmediato a colocar paños fríos a la situación. Según comentó, y como varios medios recogieron, su hijo pronto se entregará a las autoridades.



“Sí (se entregará a la justicia). Él ha estado haciendo su vida normal todo este tiempo”, comentó la mamá de Edu Saettone. Sin embargo, el tema ahora es cuándo lo hará.



Son muchos los usuarios en las redes sociales los que especulan acerca de ello, dando pie a decenas de ideas. Esto tiene base, para ellos, en que Edu Saettone permaneció prófugo por casi un año. Él solo reapareció cuando Cuarta Sala Penal de Apelaciones ordenó 4 años de prisión suspendida, variando así la condición previa de la condena de pena privativa de la libertad efectiva.



Lo único que se puede hacer, por ahora, es solo queda esperar a que Edu Saettone se ponga a derecho y vaya ante las autoridades.