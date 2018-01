Edu Saettone apeló fallo que ordena su encarcelamiento por la muerte de una mujer en 2012 [VIDEO]

Cuando el Poder Judicial dictó una orden de captura y encarcelamiento en contra del músico Edu Saettone, por el atropello y muerte de una mujer en el año 2012, muchos pensaron que este iba a entregarse a la justicia.



Algo así había adelantado la madre del personaje, Rosario Arróspide, cuando le preguntaron sobre lo que haría su hijo. “Sí (se entregará a la justicia). Él ha estado haciendo su vida normal todo este tiempo”, expresó la madre de Edu Saettone.



Sin embargo, todo parece indicar que esto tomará un camino distinto. Según informó la Corte Superior de Justicia de Lima a través de su cuenta de Twitter, Edu Saettone apeló "la pena de cárcel efectiva impuesta en su contra en primera instancia".



En el mismo mensaje se señala que el tribunal ha programado una audiencia para este jueves 8 de marzo. ¿Acaso Edu Saettone logrará su objetivo? Solo habrá que esperar.