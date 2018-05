Edu Saettone fue detenido por error en Surquillo y trasladado a Requisitorias [VIDEO y FOTOS]

Por un error de sistema Edu Saettone fue detenido esta noche en Surquillo mientras realizaba una diligencia personal. Su orden de captura seguía vigente y por ello fue intervenido por la Policía Nacional.



El también exconductor radial, quien fue excarcelado hace un mes luego que el Poder Judicial varió su mandato de cuatro años prisión efectiva a suspendida por el atropello y muerte de María Elena Coronado, fue trasladado a la sede de Requisitorias en La Victoria.

Enamorrcado, Edu Saettone esperaba que se aclare el malentendido y unos minutos después, se procedió a su liberación. Se despidió de los agentes que lo intervinieron y a su salida de la sede policial brindó breves declaraciones a la prensa.



“Ha sido una confusión. Después de que me entregué el 10 de enero debieron haber suspendido la orden de captura, lo cual no lo hicieron. Estaba haciendo una diligencia y apareció mi orden de captura (de la Sexta Sala) todavía activa y me detuvieron”, precisó.

Edu Saettone fue detenido por error en Surquillo y trasladado a Requisitorias

Edu Saettone abordó un patrullero con rumbo a la comisaría de Surquillo, distrito donde fue intervenido, para la elaboración de un documento sobre el hecho para que posteriormente sea puesto en libertad.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.