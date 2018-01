Edu Saettone: Poder Judicial ordena captura y encarcelamiento de ex conductor

El Poder Judicial ordenó la captura y encarcelamiento del músico y ex conductor de 'Esto es Guerra' Eduardo Saettone, conocido como 'Edu Saettone', por el caso de homicidio calificado de María Elena Coronado en el 2012.



Como se recuerda, el caso dio un giro a favor de Edu Saettone en mayo del 2017, después de que el Poder Judicial modificara su sentencia de cuatro años de prisión efectiva a prisión suspendida.



Luego del polémico fallo, Edu Saettone fue entrevistado por la revista Somos y sostuvo que no se sentía culpable por lo ocurrido hace 5 años con la mujer. “Siento dolor y pena, pero no siento culpa. Me hago responsable, eso sí”, mencionó en aquella conversación.



Tras dicha decisión, la familia de María Elena Coronado presentó una queja excepcional, alegando que solo se tomó en cuenta la falta de antecedentes penales y judiciales de Edu Saettone. Hoy, la Corte Suprema emitió una nueva sentencia.



María Elena Coronado perdió la vida el 23 de agosto de 2012, cinco días después de que Edu Saettone la embistiera con su vehículo, cuando la mujer de 69 años se encontraba esperando un bus.



Corte Suprema ordena captura y encarcelamiento de músico #EduardoSaettone por caso de homicidio calificado de María Elena Coronado pic.twitter.com/Tjgmoy5lOm — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) 4 de enero de 2018