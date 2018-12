Educación: Se acaba el colegio, es hora de elegir una carrera

Miles de escolares terminarán este año la secundaria y todavía no se deciden qué hacer con su futuro. Antes de elegir hay que tener en cuenta ciertas cosas que aquí te contaremos. Toma nota.

“Cuando se trata de elegir una carrera profesional, debemos cambiar nuestra visión. La decisión no es qué estudiar sino qué quiero ser de aquí a diez años”, asegura Carla Olivieri, rectora & CEO de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina.

Para la educadora, los jóvenes deben hacer el ejercicio de visualizar cómo se ven en el futuro y especialmente, diseñar su propia fórmula de felicidad y ver cómo su vida profesional encaja en ella – y no al revés, como lo realiza la mayoría. Es visualizar tu vida en el futuro y a partir de ese punto retroceder en el tiempo para tomar la decisión en la actualidad. Olivieri asegura que una persona que elige estudiar algo que le apasiona, y asociado a la felicidad, tiene casi garantizado el éxito.