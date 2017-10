¡Papas y camotes! Un reportaje de Panorama sacó a la luz algunos terribles errores que tienen los libros de matemáticas que Minedu reparte para los niños que estudian las escuelas estatales en el Perú.



Errores en restas, sumas y de planteamiento son los que se encuentran en los libros de matemáticas que Minedu repartió a los colegios estatales del Perú.



Ángel Sánchez, profesor de la Selección Peruana de Matemáticas, encontró hasta más de 7 errores en los libros en cuestión. Se resalta que un error en los libros puede causar un "ambiente de conflicto" entre los alumnos. "Una vez encontramos un error en un libro y causó un ambiente de conflicto", señala la profesora Nelly Landa.



Todo indica que el control de calidad del Minedu no es el más eficiente. "2054 - 1802 = 1252", es solo uno de los terribles de los errores que encontró Ángel Sánchez en los libros de matemáticas repartidos para los escolares en Perú.



Ministerio de Educación

Los errores en los libros de matemáticas se cuenta por decenas y el Ministerio de Educación no se dio cuenta de nada. Tras la emisión del reportaje, el Ministro de Educación, Idel Vexler Talledo llamó a Panorama para dar su descargo sobre el tema.



"Para expresar mi total molestia, indignación por esto libros que vienen circulando desde hace varios años. Cuando nos enteremos de esta denuncia, dimos instrucciones precisas para que este error no vuelva a suceder", manifestó Idel Vexler Talledo.



"Esos libros tiene una licencia de 2 a 4 años. Lo que se tiene que hacer es instruir a los maestros para que, junto con los alumnos, se rectifiquen en trabajo pedagógico", indicó. "Estos errores no volverán a ocurrir. El Viceministro iniciará las investigaciones para dar con los responsables", sentenció Idel Vexler Talledo al programa periodístico.