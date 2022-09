Se viene una tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Un grupo de parlamentarios está decidido a todo. Por tal motivo, Trome conversó con el principal promotor de esta iniciativa política, avalada por la Constitución, el parlamentario no agrupado Edward Málaga, reconocido neurobiólogo, quien es muy consciente de lo que se viene.

TE VA A INTERESAR: SISMO DE MAGNITUD 4 SE REGISTRÓ EN EL CALLAO

Edward, ¿qué te motivó a promover una tercera moción de vacancia contra el presidente Castillo?

La sensación de hartazgo. Básicamente que no tenemos ya, hemos llegado a un punto de no retorno donde no hay manera de sacar los nudos del desgobierno. Creo que si vamos a simplificar los conceptos para que la gente lo entienda bien, ya pasaron 13 meses, el gobierno no avanza y, más que todo, han complicado las cosas en todos los sectores, no avanzamos, entonces tenemos que salir del entrampamiento.

LA CALLE

Tú has dicho que buscas que la ciudadanía entienda por qué se presenta esta moción, ¿qué te dice la calle al respecto?

La calle me dice que no están acostumbrados a esto. Que no hay una cultura política que examine las ideas, sino que se vota o se decide por el hígado, muchas veces por el sentimiento, eso de que se vayan todos, adelanto de elecciones, si le preguntas a la gente qué significa no están seguros de cuál es el camino.

Concretamente, ¿cuáles serían las principales acusaciones contra Castillo que configuran como una incapacidad moral permanente?

Que todos los argumentos que estamos poniendo en esta moción, incluso las investigaciones por corrupción, incluyen las designaciones de malos funcionarios en ministerios que desmantelan el servicio al público y también las faltas evidentes directas del presidente, como encubrimiento personal, obstrucción a la justicia, plagio... Todo ese conjunto de faltas está enmarcado en el tiempo, entonces si hace seis meses no te quedaba claro si era uno o dos hechos, ahora te das cuenta que todo es constante, que no va a cambiar y es una cualidad del presidente.

Entrevista al congresista Edward Málaga sobre la coyuntura política en nuestro país.

IMPERDONABLE

Cada semana hay diversas denuncias de corrupción. En general, ¿qué es lo peor que has visto de este gobierno?

Lo peor que he visto es que el presidente favorece a su entorno para que cometa actos de corrupción y esto le cuesta al pueblo peruano. Eso me parece imperdonable.

Diversos analistas sostienen que la gente no cree en los partidos políticos, por eso prefieren que Castillo se quede en el gobierno porque es más de lo mismo. ¿Qué opinión te merece ese comentario?

Yo tampoco creo en los partidos políticos peruanos. Deberíamos tener partidos sólidos, pero lamentablemente están desacreditados. Entonces no puedo no estar de acuerdo con eso, pero la tarea justamente es sacar adelante nuevos partidos y nuevos liderazgos.

En pocas palabras, explícale a la gente cuál es el mayor daño de esta gestión al país...

Haber desmantelado el aparato público y haber perdido una enorme oportunidad en términos económicos, de empleo, de producción.

‘YO ESTOY ADENTRO’

Tú comentaste que había alrededor de 80 votos, pero mucha gente no te cree porque este Congreso está muy partido y no piensa que haya consenso. ¿Te preocupa ese tema?

No, porque mucha gente no está adentro del Congreso. Yo estoy adentro y lo veo todos los días, converso con mis compañeros y sé cómo va cambiando la temperatura.

‘LOS NIÑOS’

Se habla de que habría hasta 20 ‘Niños’ que no son otra cosa que congresistas comprados para evitar la vacancia. ¿Qué sabes al respecto?

Cuando la gente escucha ‘comprados’ imagina que a alguien le dan un fajo de billetes y la persona acuerda hacer algo a cambio. En realidad, es algo más sutil y perverso a la vez porque el congresista de regiones tiene por costumbre tratar de gestionar obras: un puente, un hospital, un colegio. Entonces si a cambio de eso el presidente le dice ‘quiero tu voto’, lo está comprando y eso es lo que está pasando.

Tú has sido integrante del partido Morado, ¿es verdad que Susel Paredes y Flor Pablo se opusieron a tu moción y por eso te alejaste?

No. Yo no soy integrante del partido Morado, soy invitado… Tampoco he sido integrante, nunca fui.

Es evidente que Castillo no va a renunciar y si no se consiguen los 87 votos para la vacancia, ¿cuál sería la otra salida?

Yo creo que nada es evidente, discrepo contigo, porque las situaciones se dan tan día a día que nunca hubiéramos esperado llegar a este punto. Entonces, yo no descarto que, ante una presión extrema o un escándalo mayúsculo, renuncie. Y el tema de conseguir los 87 votos depende del buen trabajo que hagamos transmitiendo los contenidos de esta moción y también del rol que tengan los medios en descubrir y revelar lo que está pasando.

Congresista consideró que la crisis se va a agudizar. "Van a tratar de agarrarse como una garrapata". (Foto: Jesús Saucedo /@gec)

¿Por qué has dicho que un adelanto de elecciones bajo la presidencia de Castillo sería muy peligroso?

Porque hasta que salga electo el nuevo mandatario, el presidente va a ser Castillo y un presidente que está enfrentado con el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía, prensa, Congreso, qué te hace pensar que no va a tener un problema con los organismos electorales.

Con todas las evidencias que están surgiendo a partir de la Fiscalía, ¿cómo calificarías políticamente a Castillo?

La nada.

FRANCISCO SAGASTI

¿Te consideras de centro, derecha, izquierda? ¿Es verdad que estás coordinando con (Francisco) Sagasti esta moción de vacancia?

No, en absoluto, yo me considero un libre pensador y nada más. No hablo con Sagasti, por último.

Tú votaste en contra del desafuero de Lady Camones, ¿quién te parece una buena opción para presidir el Congreso?

De primera mano, los nombres que se van barajando creo que entre Williams y Chiabra.

Castillo y Aníbal Torres afirman que tienen el respaldo del pueblo, ¿es así?

No, se lo están comprando. Están comprando a los peruanos.

PROBLEMA MENTAL

Antauro dice que se va a lanzar a la presidencia, ¿sería algo peor de lo que estamos viviendo?

Sí, definitivamente. Un problema mental ahí que analizar.

En los audios de Alianza Para el Progreso se escucha que ‘Málaga se achicharre solo porque los caviares aguantan todo’. ¿Te consideras caviar?

No, para nada.

Los defensores del gobierno dicen que el pueblo eligió a Castillo para que se quede hasta el 2026. ¿Qué piensas?

Pienso que la Constitución nos ofrece mecanismos para librarnos de gobiernos nefastos como este, como la vacancia o la suspensión, por ejemplo. Así que eso de que 5 años están garantizados es mentira.

¿Tu olfato político qué te dice que va a pasar en los próximos meses?

Me dice que se va agudizar la crisis, me dice que la estrategia del gobierno va a ser tratar de ser como una garrapata, tratar de quedarse dentro del tejido infecto del Perú. Pero que por la misma razón se va a empujar una salida que podría ser un poco traumática, pero que involucra vacancia, adelanto de elecciones y reformas.

Gracias Edward…

Gracias a ti.

PING PONG:

Biología…

Conocimiento.

Arena Hash (fue uno de sus integrantes)…

Juventud.

Pedro Suárez Vértiz…

Mi hermano.

Una canción…

Un vino, una cerveza.

Una película…

Interestelar.

Un libro…

El paraíso en la otra esquina.