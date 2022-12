Se viene el tercer intento de vacancia presidencial. La crisis política no tiene cuándo acabar. Por tal motivo, Trome entrevistó al congresista que impulsa y sustenta la moción. Edward Málaga habla claro y directo.

Edward, ¿qué le responderías a un vendedor ambulante si te pregunta por qué has presentado una moción para vacar al presidente Castillo?

Porque el país no da más. Ya tienen que darse cuenta de que el país no está para seguir con este gobierno.

Los oficialistas dicen que estás ‘armando un show’ y no tienes pruebas contra el presidente, ¿qué les dirías?

Este no es un proceso judicial, es un proceso donde se juzga la moralidad, la incompetencia del presidente y cómo esto les hace daño a los peruanos, no es un proceso judicial...

Esta moción de vacancia se ha trabajado durante muchos meses. En general, ¿cuáles son los argumentos que dan los parlamentarios que defienden a Castillo?

Los parlamentarios que defienden a Castillo dicen que es motivada por ideología, por odio, porque no pueden aceptar el resultado electoral, porque es el clasismo de Lima, un pobre maestro... Pero ninguno de ellos rebate los argumentos que están en la moción de vacancia.

‘HACE UN AÑO ME DECÍAN COMUNISTA’

En las redes sociales te dicen de todo, incluso ‘fujimorista’, ‘vendido’. ¿Lees los comentarios?

A veces los leo, me informan que hay tal tipo de comentarios, pero es curioso porque hace un año me decían ‘comunista’ y hoy día me dicen ‘fujimorista’, entonces tienen que ponerse de acuerdo.

Algunos ministros aseguran que no aceptas que un campesino y profesor rural sea presidente, ¿qué opinas?

Yo voté por Pedro Castillo, que más te puedo decir.

¿Puedes explicarle a la gente de manera sencilla y concreta tres razones que sustentan la incapacidad moral del presidente?

En primer lugar, la pobreza de moral y de ética que involucra o que implica llenar los ministerios de gente corrupta y poco idónea para que se beneficien desmantelando el Estado y que la gente no tenga acceso, por ejemplo, a fertilizantes, a medicinas, a transporte. Esa es una razón, un argumento muy visible.

Edward Málaga afirma que se ha llenado los ministerios de gente corrupta y poco idónea para que se beneficien desmantelando el Estado. (Fotos: Jesús Saucedo / @gec)

¿Qué más?

Otras son las investigaciones fiscales, un presidente acusado por corrupción durante su mandato. Eso es inédito. Y en tercer lugar, hechos que indudablemente son reprobables como el plagio de la tesis, la utilización de niños con cáncer, el encubrimiento a la justicia, el ocultamiento de pruebas, personas, cámaras de video. Todas esas cosas, pues, me dicen que es un presidente indigno que lo único que hace es dar ‘manotazos de ahogado’ para salvarse de la cárcel.

DINA BOLUARTE

Si Pedro Castillo es vacado este miércoles tendría que asumir Dina Boluarte. ¿Qué piensas de ella?

Mira, yo pienso que cualquier opción es mejor en este momento que Pedro Castillo, pero ella creo que ha dado dos gestos importantes que nos dicen que está dispuesta a asumir el reto. Uno es no ser parte del gabinete y el otro es no haber firmado el acta que amenaza al Congreso, entonces creo que con eso ha dejado la puerta abierta para un diálogo y espero que esté a la altura del reto.

Pero ella dijo que si vacaban al presidente también se iba…

Yo creo que los contextos cambian, por ejemplo, te digo, yo voté por Pedro Castillo y ahora soy quien lo quiere vacar. La señora, es obvio, se ha dado cuenta de que este gobierno es corrupto, inmoral y sobre todo que le hace daño al país.

¿Qué es lo peor que has visto en este año y medio del gobierno?

Lo peor que he visto es que tenemos a un líder que no ejerce liderazgo, que no solo es corrupto, sino además es cobarde, no enfrenta los problemas, los evade, miente y eso es vergonzoso. Eso es para mí lo más duro, ver un líder que no está a la altura de nuestro país.

INGOBERNABLE

El ministro Salas ha dicho que si vacan a Castillo el país se volverá ingobernable, ¿es verdad?

No es verdad. Ingobernable ya es. Tenemos que sacarlo de ahí.

¿Cómo percibes el sentir de la calle?

Yo creo que cada vez más personas están entendiendo esto y están a favor de la vacancia, pero también hay que ser justos, ellos piden que se renueve todo el sistema. Que haya elecciones generales y lo que siempre les digo es que la vacancia es el primer paso para ello. No es que si vacas al presidente entra el Congreso al gobierno, no es así. Si vacas al presidente, vamos a poder dirigir esa transición democrática.

¿Crees que el gobierno promoverá la violencia si se alcanzan los 87 votos?

Me parece posible. Me parece muy probable, hay que llamar la atención sobre eso. El presidente ha llamado reservistas, ha llamado dirigentes al patio de Palacio y los arenga, los azuza. El premier Torres ha hecho lo mismo diciendo que cierren el Congreso, que los pongan de rodillas, que hay que verter sangre, entonces el discurso violento está presente.

Ahora la premier Betssy Chávez está llamando al diálogo a todas las fuerzas políticas por el bien del país. ¿Qué opinas?

Opino que sintieron el impacto de la moción de vacancia y que por lo tanto ha habido ese cambio de actitud.

Edward Málaga afirma que con la vacancia de Pedro Castillo van a poder dirigir la transición democrática. (Fotos; Jesús Saucedo / @gec)

FUERZAS ARMADAS

Muchos se están preguntando cuál será el rol de las Fuerzas Armadas si Castillo deja la presidencia...

Yo creo que Castillo no cuenta con las Fuerzas Armadas y lo que ellas pueden hacer es garantizar el orden y no van a interferir en el proceso político porque simplemente su labor es otra.

¿Tienes evidencias de pagos, favores u otros ofrecimientos del gobierno para comprar votos de congresistas?

No tengo evidencias materiales, pero es lo que se sabe, es lo que se ve en los pasillos y en los ambientes del Congreso, que los congresistas indecisos están jugando a la especulación y esperar que se les ofrezca algo para decidir su voto.

¿Qué hecho que nunca le has contado a la prensa te ha sucedido en estos últimos días por intentar vacar al presidente?

Sin ánimo de victimizarme, una cantidad de amenazas de todo tipo, reglajes, situaciones que nunca me había imaginado que están sucediendo en estos días por ser el autor de la vacancia.

¿Por ejemplo?

Que me siga un carro, que pases por una intersección todos los días y siempre hay alguien esperando para tomarte la foto. Me están reglando. La última entrevista que tuvimos contigo había alguien disfrazado de pasante que nos tomaba fotos.

¿Cuál sería el mensaje a tus colegas del Parlamento y al pueblo en general a pocos días de que se debata la vacancia presidencial?

Que el Perú está en juego, que tienen que pensar en el bien de los ciudadanos, no tienen que pensar en sus curules ni en la continuidad necesariamente de sus cargos, sino tienen que pensar que estamos ad portas no solamente de darle continuidad a un gobierno corrupto, sino de caer en un gobierno totalitario y eso es lo que tenemos que evitar; en eso tenemos que estar unidos.

Gracias Edward…

Gracias a ti Óscar y un abrazo fuerte a todos los que nos leen.

