Edwin Donayre, Álex Kouri, Justiniano Apaza y más figuras de la política peruana en ‘Pepitas’

Al general Edwin Donayre le dan duro en las redes por disfrazarse de mujer para grabar un video, que habría sido editado con la finalidad de que despidan a una empleada del ‘Lugar de la Memoria’ (LUM). Guarda...



La trabajadora fue sacada de su puesto por la ministra de Cultura , Patricia Balbuena, por dar ‘opiniones personales’. “¡Esto es una vergüenza, general Donayre! Mintiendo para maltratar a una joven de 28 años y dejarla sin trabajo”, escribió la periodista Rosa María Palacios en Twitter. ¡Qué cosa...!

Un gato negro pasó raudo por los aleros del Hemiciclo del Congreso . Por allí dijeron que fue una mala señal para Kenji y sus ‘Avengers’. Guarda...



Una encuesta de Ipsos descubrió que Ollanta Humala y Alan García son los políticos que más conocen a la población. Cuidado con ese par...

Congresista Edwin Donayre denuncia apología al terrorismo en Lugar de la Memoria

“Le decimos no al narcotráfico , no al terrorismo, no a la corrupción”, afirmó Justiniano Apaza en representación del Frente Amplio . Huummm...



Cierran filas. La Asociación Distrital de Magistrados de Lima respaldó a los jueces que fueron demandados por Álex Kouri por haberlo condenado por corrupción . Dicen que la denuncia es ‘maliciosa y malintencionada’. Ayayay...

