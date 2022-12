Se niega a decir su edad porque cree que solo son cifras y que la juventud se lleva por dentro y se refleja por fuera. Adel Sayed nació en Egipto y llegó a Perú para conocer Machu Picchu y regresar con las mismas a su tierra. Pero ya lleva más de siete años en nuestro país enamorando a más de uno con sus deliciosas hojas de parra, shawarmas y faláfels que prepara en eventos y fiestas.

Peruanos y extranjeros han caído rendidos ante su carisma y sentido del humor que lo caracterizan. Además, ha participado en programas de televisión, y eventos muy importantes en el país. Su primer local lo abrió en el distrito de Surco, pero tuvo que cerrar por la pandemia, ahora trabaja en Miraflores (Av. Larco 780) y es experto preparando catering para fiestas, matrimonios y hasta en eventos para las embajadas.

Adel, ¿hace cuánto estás en Perú?

Yo vine de El Cairo, Egipto, hace siete años a conocer la cultura milenaria de Machu Picchu, porque soy amante de la historia universal, y a visitar a mi tío. Se supone que me regresaría muy rápido, pero terminé enamorándome de Perú.

¿Es cierto que te dicen ‘el egipcio más chinchano que hay en Perú’?

Algunos no me creen que soy egipcio y me dicen: ‘oye, chinchano, ya pues’. Yo también soy bien ‘palomilla’ y me divierto con ellos. Los peruanos me han recibido con las puertas abiertas.

Su negocio se encuentra en la avenida Larco 780, Miraflores. Foto: César Bueno.

¿Siempre trabajaste en gastronomía?

No, no. Yo soy músico percusionista y toco darbuka (tambor de una sola cabeza en forma de copa). Allá en mi país trabajaba en una orquesta y daba clases. Recién aquí un amigo turco me enseñó a cocinar. Pero la sazón ya la tenía en estas manitos y en la sangre. ¡Todo me sale ‘buenazo’, ja, ja, ja!

Como son los shawarmas peruanizados...

Uy, es que ustedes le ponen muchas cremas y papitas al hilo. El verdadero shawarma es solo carne (cordero, res, pollo) bien macerada, lechuga y salsa de garbanzos. El sabor tiene que concentrarse en la carne sazonada y no en las cremas.

¿Qué otros platos árabes cocinas?

Mis hojas de parra son espectaculares porque mi secreto es la sazón de la carne. El faláfel (croqueta de verduras) también es delicioso y muy conocido aquí, sobre todo por los vegetarianos porque no lleva carne. Y por supuesto, la limonada árabe y el hummus de garbanzos son infaltables en una cocina árabe.

Es experto en catering de comida árabe y sus favoritos son los shawarmas, faláfels y hojas de parra. Foto: César Bueno.

¿Prefieres la sazón peruana o egipcia?

Uy, en qué problema me voy a meter. ¡Me quedo con la peruana! Sobre todo con mi arroz con mariscos. Es que ustedes tienen infinidad de verduras y frutas y no las aprovechan. Tienen costa, sierra, selva, mar. ¡Es un país maravilloso!

¿Desde cuándo tocas darbuka?

A los cinco años vi a un primo tocando darbuka y quedé hipnotizado. Pero como no tenía el instrumento, cogí un balde y empecé a practicar. Desde ahí no paro. El sonido es muy parecido al del cajón peruano.

Aprendió a tocar darbuka a los 5 años y en Egipto trabajaba como músico percusionista. Foto: César Bueno.

Si te doy a elegir, ¿te quedas con la música o la gastronomía?

Extraño muchísimo mi orquesta y dar clases. Pero este egipcio chinchano ya no tiene tiempo porque se la pasa cocinando. Me quedo con la música porque la extraño.

¿Dónde te encontramos?

En Miraflores. Tengo mi negocito en la avenida Larco. También voy a eventos y ofrezco catering para fiestas, matrimonios y embajadas. Estoy en Instagram y TikTok como ‘egipcio en Perú’.

