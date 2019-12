La declaración de Juan Huaripata Rosales, el sujeto que asesinó a su familia en El Agustino, sigue causando conmoción por la frialdad de su confesión. El mencionado sujeto dejó sin vida a su expareja Jesica Tejeda Huayanay y a tres de sus cuatro hijos. Según su perfil psicológico, no presentaba ningún tipo de trastorno mental.

La madrugada del último domingo, Juan César Augusto Huaripata Rosales de 28 años llegó hasta la casa que compartía con Jessica Tejeda Huayanay y la atacó a puñaladas. Uno de los cuatro hijos de la mujer, de 15 años, salió en defensa de su madre y murió acuchillado por el sujeto.

Huaripata prendió fuego a la habitación donde yacían sus cinco víctimas y huyó. Otro de los hijos, de 9 años, fingió estar muerto para frenar el ataque, logró escapar y pidió ayuda a una vecina.

Como consecuencia Jessica Tejeda, su hijo de 15 años y su bebé recién nacido perdieron la vida. Ahora, su hijita de 2 añitos se suma a las víctimas de Huaripata, mientras que el menor de 9 años se encuentra fuera de peligro, pero muy afectado psicológicamente tras haber presenciado el asesinato de su familia.

El perfil psicológico que reveló América Noticias, muestra que Juan Huaripata Rosales estuvo consciente en todo momento en el que propició sus actos. Además, contó a detalle cómo fue que sucedió este macabro crimen.

"Le empecé a hincar con el cuchillo, yo no era consciente de lo que estaba haciendo, me nublé. Me dijo que la perdonara, que ella no quería hacerle daño a mi hijo, no sé qué me pasó, me dio mis cinco minutos de locura. Su hijo Cris se levantó, me dijo qué había hecho, me quiso quitar el cuchillo, también lo ataqué. Apareció su otro hijo Dustin, también lo ataqué, de ahí veo que había fuego, salí del cuarto, me fui, en el camino la Policía me encontró con el cuchillo en la mano. Yo sentía respeto por ella porque era la madre de mis hijos, pero nunca la amé, me siento arrepentido por lo que ha pasado, sé que hice daño a una familia”, se lee en el documento.

Perfil psicológico del asesino de El Agustino (TROME)