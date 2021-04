El cuerpo del dueño de un hostal maniatado fue hallado la noche del lunes dentro de las habitaciones de su citado establecimiento, ubicado en la cuadra 20 de la Av. José Carlos Mariátegui, en El Agustino. La familia cree que una pareja que alquilaba uno de los cuartos desde hace varios meses estaría implicada en el crimen, según informó América Noticias.

La víctima fue identificada como Mayjamer Torres Castro, de 45 años, quien era dueño del hostal ‘Eros’. La familia contó que no tuvieron contacto con él desde el pasado viernes 23 de abril, por lo que recurrieron a la comisaría para solicitar abrir el hospedaje.

“Está con las manos amarradas para atrás y también los pies. Está tirado en el piso, boca abajo Desde el viernes no tenía comunicación con él. Mi sobrino me ha llamado, me dice qué sabía de mi hermano. En ese momento me he preocupado, y vine para acá”, indicó la hermana del hombre asesinado, quien prefirió el anonimato.

Empresario asesinado

La familiar del dueño del hostal dijo que se sospecha que dos ciudadanas de nacionalidad venezolana estarían implicadas en el asesinato de su hermano Mayjamer. “La pareja de venezolanas que alquilaban la habitación, ya no están. Se han ido. Son las únicas que han tenido acceso, y tenían llave dentro del hotel, y han sido las últimas personas que estuvieron con él, el viernes”, agregó.

Peritos de criminalística llegaron al lugar para recabar pruebas y realizar el levantamiento del cuerpo de Torres Castro. El hombre hallado muerto vivía en el segundo nivel del hostal. Los familiares exigieron una exhaustiva investigación para identificar y detener a los responsables de este crimen.