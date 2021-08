ACTUALIZACIÓN: El hombre que fue encontrado muerto, esta mañana, en la vía pública de El Agustino sería de nacionalidad extranjera y llevaba varios tatuajes de mujeres en uno de los brazos. En esta nota observe qué otros tatuajes tenía para ver si lo identifica y avisa a la Policía. Además, tenía una Biblia con un nombre. La Policía cree que habría asesinado en un presunto ajuste de cuentas.

Jeremy Daniel López Aura es el nombre que se encontró escrito en el pequeño libro del Nuevo Testamento que tenía guardado en el bolsillo posterior de su pantalón. Dentro había varios números teléfonos.

La Policía investiga si esa es su verdadera identidad pues al consultar el padrón del RENIEC su huella digital no fue reconocida por lo que se presume que no sería peruano.

'LEYDA'. | Foto: Gonzalo Córdova

Tatuaje. | Foto: Gonzalo Córdova

'BLINDADO POR DIOS' | Foto: Gonzalo Córdova

Al examinar el cadáver, la Policía observó que tenía una la frase ‘Blindado de Dios’ escrito con tinta negra. En el mismo brazo izquierdo se podía observar ‘Leyda’ seguido de un dibujo similar a la monitorización de un latido y un corazón.

El occiso llevaba puesto pantalón jean azul, una polera negra con un polo blanco y medias plomas. No llevaba zapatillas. Tenía el cabello corto y era de contextura delgada.

Peritos de Criminalística examinaron las soguillas con las que ataron de pies y manos a la víctima, así como las tres sábanas: una de color rosado, otro de verde y celeste, así como una de color hueso.

Víctima tenía el Nuevo Testamento en el bolsillo del pantalón. | Foto: Gonzalo Córdova

Agentes de Homicidios también revisarán las imágenes de las cámaras de seguridad de la municipalidad de El Agustino donde, a las 2:29 de la madrugada, se ve el cuerpo envuelto en sábanas detrás de un auto, con letrero de taxi, estacionado. También aparece un motociclista repartidor de delivery.

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Así de masacrado quedó ratero que baleó a barbero y fue atrapado por vecinos

NOTA ANTERIOR:

POR MELISSA FLORES: En horas de la madrugada el cuerpo de un hombre, de unos 35 años, fue arrojado al lado de la pista en una calle del distrito del Agustino. Tenía los pies y manos atadas. La policía presume que el crimen se debería a un presunto ajuste de cuentas debido a la modalidad usada para asesinarlo.

Cerca de las 5 de la mañana el cuerpo fue encontrado en la intersección de las avenidas Ferrocarril con 1 de Mayo. Estaba envuelto con una sábana y presentaba manchas de sangre a un lado del rostro

Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística quienes al destapar el cuerpo vieron las extremidades atadas hacia atrás. No presentaba signos de violencia pero sí una lesión en el cuello, esto indicaba que habría sido asfixiado con la cortina que tenía alrededor del cuello.

La policía no descarta que la víctima sea un ciudadano extranjero pues no pudo ser identificado cuando fue sometido a la prueba biométrica. El cuerpo fue internado en la morgue de Lima, la policía no descarta un posible ajuste de cuentas.

Estaba boca abajo y envuelto en tres sábanas cuando fue encontrado. | Foto: Gonzalo Córdova

TE PUEDE INTERESAR:

AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ: Dos ‘burriers’ mexicanos caen con drogas en el estómago

EL AGUSTINO: Lo declararon muerto pero era tremendo choro y cae manejando borracho

LA VICTORIA: Narcotraficantes iban a dar marihuana de regalo