Unos extorsionados balearon y atentaron contra la vivienda de una comerciante para acabar con su vida, en el distrito de El Agustino. El nieto de la agraviada acabó herido tras caerle dos balazos en su cuerpo.

Sucedió la noche de este domingo en un inmueble del jirón Las Guirnaldas, cuando Margarita Chávez había regresado a su vivienda y se encontraba al cuidado de su nieto de 10 años de edad.

Sin embargo, unos desconocidos aparecieron y dispararon contra la fachada del predio. “Venía de la calle, de traer mi mercadería. Ahorita yo debería estar muerta pero me he agachado(...) yo pensé que eran cohetes; me han disparado desde la reja de mi casa”, contó la mujer comerciante a Canal N.

Tras el ataque, dos balas impactaron contra la integridad de su menor nieto, quien fue trasladado de emergencia por efectivos policiales hasta el Hospital Hipólito Unanue.

Chávez indicó que viene recibiendo amenazas de muerte al igual que su familia; además, refirió que su hijo - residente en España - también es amedrentado por unos delincuentes que le exigen pagar cupos. Policías del Depincri en El Agustino investigan el caso.

