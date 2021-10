Yuly Zegarra Cruz (30), sindicada de pertenecer a la banda Las Peperas de Santa Anita y de haber provocado la muerte a un estudiante y dejar inconsciente a otro para robarles, fue capturada en El Agustino, el último lunes.

“Así se cambie de look, igualito es una asesina porque ella ha ido con alevosía y ventaja a matar a mi hijo. Ella sabe que esa pastilla mata a las personas y sin embargo se la dio a mi hijo”, sostuvo Marisol Guido, madre de Jaime Chirre Guido (25), quien fue encontrado sin vida en la habitación de un hostal tras ser ‘pepeado’.

De acuerdo a las investigaciones de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, el 27 de diciembre del año pasado, Jaime Chirre fue hallado sin vida mientras su amigo Jonathan Cárdenas Miranda (34) estaba inconsciente dentro de un cuarto alquilado, ubicado en la manzana D, lote 14, asociación de vivienda El Triunfo, en San Juan de Lurigancho.

El Agustino: Capturan a 'pepera' que era buscada por la muerte de un hombre en un hostal La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó luego de 10 meses a Yuli Zegarra Cruz, acusada de pepear y asesinar a un joven en un hostal. La madre de la víctima espera que todo el peso de la ley caiga sobre la responsable. (Fuente: Latina TV)

Tras las pesquisas, los detectives establecieron que los amigos ingresaron a dicho cuarto acompañados de dos mujeres identificadas como Yuly Zegarra y Luisa Irene Sánchez Candela (29), a las que conocieron en un bar. En dicha habitación siguieron bebiendo y estas colocaron un somnífero en las bebidas, lo que provocó la muerte de uno de ellos.

“Nadie me va a devolver la vida de mi hijo. Así esa mujer se pudra en la cárcel no me lo va a devolver a mi hijo. Pero mi consuelo va a ser poco, porque ellas son madres, se van a ir presas y van a pagar alejándose de sus hijos. Ese va a ser su peor castigo”, aseveró la madre de la víctima mortal.

En setiembre pasado, la Policía detuvo a Luisa Irene Sánchez cuando transitaba por el frontis del Conjunto Residencia Las Palmeras, en El Agustino.

