Una vivienda ubicada en el asentamiento humano Nueve de Octubre, en el distrito de El Agustino, terminó derrumbada luego que un hoyo se abriera debajo del inmueble. Una familia se vio sorprendida a horas de la madrugada cuando vio cómo sus objetos personales se hundían.

Según la víctima Percy Córdova, su menor hijo fue quien escuchó el ruido cuando parte de su cocina terminaba de hundirse. Inmediatamente, ayudó a sus pequeños a salir de la vivienda y a salvar posteriormente algunos objetos como televisores.

“ Mi hijo en la madrugada sintió el sonido, escuchamos el ruido y sentimos la presión que caía cosas del techo . Al abrir la puerta de la cocina, comenzó a caer las cosas, de la nada se hizo el forado. Se tragó mi lavadora, mi refrigeradora, mi ropa, lo único que atiné fue sacar a mis hijos y lo que tenía como mi televisor”, contó.

Sostuvo que estaban despiertos en horas de la madrugada y que por ello pudieron mantenerse a salvo. Además, pidió a la municipalidad distrital que atiendan su caso ahora que no tienen dónde vivir.

“Si hubiese pasado cuando dormía, no la hubiésemos contado. He sacado lo que he podido, pero lo más importante es que mis hijos están vivos, solo que ahora no tenemos casa ”, agregó.

VIVIENDAS NO ESTABAN APTAS PARA SER HABITADAS

La víctima que vio derrumbado su inmueble reveló que, pese a las indicaciones de no habitar la vivienda, decidieron recolocarse. Esto luego a que anteriormente también ocurriera una serie de derrumbes en casas aledañas.

“ Hubo un derrumbe anterior, hace más de seis años, se cayeron casi todas las casas . Después de años, regresamos a nuestras casas, después de mucho tiempo volvió a pasar lo del socavón en una casa del costado. Estamos seis años sin ninguna solución, hemos ido a la municipalidad, pero no nos han tomado en cuenta”, manifestó.