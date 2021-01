El chofer venezolano José Alberto Bermúdez, quien arrolló a la fiscalizadora de la ATU Jackelyne Rosales en El Agustino y luego huyó, en una cinematográfica persecución por la vía de Evitamiento, afirmó ser una persona ‘sana, tranquila y justa’ en su declaración a la policía, luego de su captura. El extranjero afirmó que la propietaria del vehículo con el que arrolló a la madre de familia le alquilaba la unidad, pese a que sabía que no tenía brevete.

Un informe de la Unidad de Investigación de América Noticias reveló lo que le dijo el extranjero a la policía antes de ser liberado. Según dijo, en su país trabajó durante tres años conduciendo distintos vehículos.

“Me pidieron documentos y como no tenía licencia de conducir ni documentación legal en el Perú, me asusté. ‘Se abrió un camino y por miedo me fui”, afirmó a la policía.

Agregó que no quería arrollar a la fiscalizadora Rosales. “No me di cuenta de la oficial de la ATU y fue en el momento ‘que sentí que el carro se elevó'. Por instinto seguí avanzando. No escuché nada sino detengo el vehículo y bajo a ayudar a la fiscalizadora”, manifestó.

CHOFER QUE DIJO SOBRE SU CINEMATROGRÁFICA HUÍDA

Bermúdez añadió que ‘no estaba consciente de lo que sucedía’, sino hasta que se dio cuenta de la magnitud del problema. A pesar que en las imágenes se puede ver que recién se detuvo cuando dos camionetas le cerraron el paso, el dice ‘que decidió detenerse’.

Al contrario de las impresionantes imágenes de la persecución y que no se detuvo a pesar de los intentos de las autoridades de atraparlo, el venezolano afirmó ser ‘una persona sana, tranquila y justa’.

CHOFER AFIRMA QUE DUEÑA DEL CARRO SABÍA QUE NO TENÍA BREVETE

Según el informe de América, José Alberto Bermúdez afirmó que la propietaria de la combi (que tiene 163 mil soles en papeletas) sabía que no tenía licencia para conducir y que su acuerdo de alquiler era de palabra.













