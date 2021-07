Mientras sus amigos jugaban fútbol e iban a los estadios, él prefería realizar ejercicios de barras en los parques. Se mentalizó tanto con este deporte conocido como Street Workout o entrenamiento callejero, que, con apenas 22 años, ha conseguido ganar el Campeonato Nacional de Street Workout, nivel amateur. Este deporte le ha permitido no solo encontrar un bienestar mental y emocional sino que le permite promover esta práctica a otras jóvenes y adultos. Conozcamos un poco más sobre la vida de este campeón, que divide su tiempo, entre estudiar la carrera de Ingeniería Agrícola en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y entrenar.

Exactamente, ¿qué es el Street Workout?

Se trata de entrenar en la calle, usualmente en parques y espacios públicos con instalaciones de barras, usando ejercicios de peso corporal.

¿A qué edad empezaste a practicar este deporte?

Desde muy chico entrenaba, recuerdo que a los 16 años, estaba realizando acrobacias en la barra fija, y lamentablemente tuve un accidente.

¿Qué pasó?

Calculé mal, y caí al suelo. Una ambulancia llegó a los minutos y me llevaron al hospital. Me sentí campeón, todo me iba bien, estaba tan confiado que me impulsé a realizar una maniobra que no debía.

¿Ese episodio te marcó?

Sí, porque tuve miedo. Ya no confiaba en mí. Perdí clases por el accidente. Pero luego me di cuenta que esto no podía quedar así. Me esforcé para recuperarme. Tanto físicamente como mentalmente. Más allá de ser inteligente, es la actitud que uno le pone lo que hace la diferencia. Si piensas que vas a salir bien, tienes que darlo todo.

Y por cosas de la vida, terminaste campeón de esta disciplina.

Cuando gané ese campeonato, me hizo pensar en que la palabra ‘campeón’ te limita. No me considero el mejor, pero trato de ser de los mejores.

Joven es un destacado deportista y un responsable estudiante

¿Cómo te va en los estudios?

Me va muy bien, ocupo el primer puesto en la carrera de Ingeniería Agrícola en mi universidad, esto me permitió ganar la Beca Mitsubishi-UNALM en el 2017; también la Beca Excelencia Académica y Movilidad Internacional - UNALM del 2020, que me permitió tener una experiencia académica con la Utah State University de Estados Unidos; y además la Beca Permanencia (2018) del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

Veo que eres muy aplicado…

Sí, actualmente soy el presidente y fundador del Círculo de Investigación en Desarrollo de Energía Hidráulica de la UNALM. Además soy vicepresidente del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Agrícola (CONEIA), para este año.

A tu criterio, ¿qué tanto influye el deporte en los estudios?

Influye mucho, al tener un mejor estado físico, no me cansaba en las clases. Siempre tenía energía. Me ayudaba a mantenerme despierto. Más concentrado. Mi cerebro funciona de otra manera. El mejor estado físico ayuda al desempeño académico. Y no solo lo comprobé en la práctica, sino que hay estudios que corroboran esto.

Joven es un destacado deportista y un responsable estudiante

¿Continúas entrenando?

Sigo practicando Street Workout y en la actualidad, pertenezco a la categoría pro, que es un grupo selecto de deportistas a nivel nacional que viene entrenando con la finalidad de participar en competencias internacionales.

Por último, ¿qué mensajes brindarías a los jóvenes que no practican ningún deporte?

Llamo a todos los jóvenes a practicar cualquier deporte. El deporte es disciplina. Tienes que cumplir lo que te has propuesto. Desarrolla tu compromiso. No siempre vas a tener la motivación contigo, pero con el deporte aprendes a hacerlo, a pesar de no sentirte bien. Y creo que es en los días malos, donde las personas se vuelven exitosas. ¡Siempre hay que darlo todo!

TE PUEDE INTERESAR