Huarique. ‘Las mejores recetas salen del corazón de la madre’. Bajo este lema Elebí Tocto abrió su restaurante pollería ‘Más Q’ Sabores’ hace 15 años, en Villa El Salvador. Su buena sazón, la amabilidad en la atención y la variedad de sus platos han fidelizado a su clientela, que viene de diferentes partes de la capital.

“Empecé preparando comida criolla, pues antes había trabajado en restaurantes chiclayanos. Después de varios años incluí el pollo a la brasa en mi carta y pensé en fusiones con este plato tan emblemático. Innové y lo acompañé con fetuccini gratinado o tallarines a lo Alfredo”, cuenta el dueño, quien resaltó que uno de los platos más solicitados en el local es el aerobrasa, que trae un cuarto de pollo a la brasa, arroz chaufa y crujientes papas fritas.

Ahora, ha sumado a su oferta las parrillas, que van con una guarnición a elección del cliente. “La pandemia hizo que implementemos rápidamente el servicio delivery, eso fue lo que ayudó a recuperarnos de la pérdida que sufrimos al estar cerrados por varios meses. Los clientes conocen el sabor de nuestra comida, tenemos esa sazón de casa, la cual aprendí de mi madre”, dice Tocto.

Entre los platos criollos que puedes degustar en el local están chicharrón de pollo, filete de pechuga a la plancha, tallarín saltado criollo y lomo saltado. Puedes ver su carta y promociones en su página de Facebook (Mas que sabores Restaurant Pollería).

Huarique. La experiencia de haber trabajado en los mejores restaurantes de Lima y en el extranjero avalan la buena sazón de Brian Dios Campos, quien en diciembre del año pasado abrió su negocio ‘B2 Cocina con Kalle’ en Villa El Salvador. A la par de su emprendimiento, trabaja como profesor de gastronomía y hace videos enseñando a preparar comidas saludables para evitar la desnutrición.

“Soy chef hace 13 años y decidí seguir esta profesión porque me di cuenta de que la cocina une a la familia. Al inicio lo tomé como un hobbie, luego me encantó y me metí de lleno en esto. Mi constancia y dedicación hicieron que trabajara con el chef Virgilio Martínez Véliz e incluso fuera a Chile. Todas las experiencias que viví me han ayudado a consolidar mi sazón”, cuenta este pujante emprendedor de 31 años.

Empezó con la comida marina y en el camino fue sumando platos criollos. Así apareció en su carta el ‘chancho de la vecina’ (trozos de cerdo al cilindro con fetuccini al pesto), la carapulcra con sopa seca y el famoso ‘combinado’, que trae chanfainita, tallarines, cebiche clásico, chicharrón de pota y papa a la huancaína.

Puedes ver su carta, promociones y números para el delivery en su página de Facebook e Instagram (@b2cocinaconkalle) . También ofrece el servicio de catering y cenas navideñas.

