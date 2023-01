Historias de éxito. En el cruce de las avenidas Santa Rosa y Villegas, en el Callao, encontramos a un curioso y carismático pirata preparando un contundente y picante cebiche mixto en su barra ambulante ‘La Caleta del Pirata’. Debajo de este traje está Fredy Ramírez Vite (66) , quien ingresó a este mundo gastronómico hace casi 40 años cuando abrió una cebichería en la playa Los Órganos (Piura). Participó en ferias como Mistura y, en unas semanas, volverá a las calles con su ‘Combi Roja’ (vehículo en el que vendía cebiche hace tiempo y por el que fue considerado el ‘padre de los food truck del Perú’). Conoce su historia de emprendimiento y éxito.

Señor Fredy, es el padre de los food truck del Perú…

Así me dijeron en Mistura cuando les conté que en 1996 empecé a vender cebiche en mi combi de color rojo. Antes de la pandemia compré otro carro similar, pero como cerraron todo tuve que venderlo y me quedé solo con el primero. Lo he refaccionado y está casi listo para volver al ruedo… Será el renacer de la ‘Combi Roja’, ya lo verán (risas).

Hasta que vuelva la combi cebichera seguirá aquí en su barra…

Claro, esta barra la diseñó mi hijo, él es muy creativo. Se inspiró en los piratas y hasta me dijo: ‘Papá, ¿por qué no vendes disfrazado de pirata?’. Me gustó la idea y lo hicimos. Él se encargó de buscar el parche del ojo, el sombrero y el sable.

Cuando la gente lo ve, se queda asombrada...

Es la novedad de la zona, todos quieren que los atienda el pirata, ja, ja, ja. Muchos me dicen: ‘¡Hey pirata! ¡Un cebichón!’. Aquí me encuentran desde las 10:30 de la mañana hasta más o menos las 2 o 4 de la tarde.

Usted siempre ha cocinado…

Abrí una cebichería en la playa Los Órganos (Piura) en 1985. Ahí yo no cocinaba, pero tenía mucha curiosidad y ganas de aprender. Así fui agarrando la buena sazón y ahora yo mismo soy. Tengo un ayudante, pero los clientes quieren que yo prepare y sirva (risas).

¿Quién hace las compras?

Me levanto temprano y voy al terminal pesquero porque todos mis productos son frescos.

Participó en ferias como Mistura y, en unas semanas, volverá a las calles con su ‘Combi Roja’. Fotos: César Bueno / Trome.

¿Cuál cree que es su secreto del éxito?

Mi sazón y carisma. Además, siempre tengo temas de conversación y sé escuchar, mucha gente quiere contar sus cosas y liberarse un poco.

¿Más adelante piensa en abrir un local?

Abrí una barra cebichera en la avenida Colonial, pero por obras del Metro cerraron toda la zona y yo también cerré porque no entraban clientes. A veces pienso que fue para bien porque al poco tiempo inició la pandemia. Quisiera volver a intentar con un restaurante, pero en la playa Los Órganos (Piura), en el mar todo es más tranquilo, ahí me jubilaría.

¿Dónde lo encuentran?

Aquí en el Callao y también estoy en Facebook (La barra del pirata del Callao).

Fredy Ramírez, el pirata cebichero. Fotos: César Bueno / Trome.

MÁS INFORMACIÓN:

¿Por qué es importante el chequeo ocular en los adultos mayores?

¡Nuevas vidas! Bebé tapir, mono leoncito y más animalitos nacen en el Parque de las Leyendas

¿Cómo ayudar a mi hijo a encontrar su vocación profesional sin presionarlo?