PERUANO QUE SE RESPETA. En su barrio de Lurín, Gerardo Derek Cuya Espichan (32) es conocido por impulsar nuestro folclor y también por dedicarse a la fabricación de rostros enormes, conocidos como ‘Cabezones’, de reconocidos cantantes, como: Héctor Lavoe, Celia Cruz, Freddie Mercury, Michael Jackson, Karol G, Bad Bunny y Gene Simmons de Kiss. Su destreza para la elaboración de estas curiosas y graciosas figuras le ha llevado a ser una de las personas más buscadas del Cono Sur.

Tiene diferentes personajes, como: Héctor Lavoe, Celia Cruz, Freddie Mercury, Michael Jackson, Karol G, Bad Bunny y Gene Simmons de Kiss. Foto: Britanie Arroyo

En cualquier fiesta de cumpleaños, bodas u ‘hora loca’, sus ‘Cabezones’ son los reyes del show. Cuya cuenta que el éxito de sus curiosas figuras se debe a que dedica poco más de una semana en captar los detalles del artista en gruesas capas de fibra de vidrio, pasando por el proceso de yeso, arcilla y pintura.

“Siempre tuve la idea de hacer algo, como carros alegóricos en Perú; pero ese espectáculo no se ve mucho acá. Viajé a un festival de Colombia y al Carnaval de Río, en Brasil, y pude aprender nuevas técnicas de empapelado, empastado, dibujo y pintura; y por eso trato que las expresiones de los ‘Cabezones’ sean reales y auténticas”, explicó.

Cuya contó que sus shows temáticos están orientados a las preferencias de su público y por eso viene preparando ‘Cabezones’ exclusivos del programa infantil Nubeluz, la saga Star Wars y de la película ¿Y dónde están las rubias?

Los 'cabezones' están elaborados a base de fibra de vidrio

Pero además de este curioso emprendimiento, Cuya lleva varios años dedicados al arte, cuando inició realizando números de malabares, monociclos y magia; y después promoviendo la marinera norteña y demás danzas. Ahora difunde la percusión y batucada, junto a sus hermanos.

Si deseas contar con sus ‘Cabezones’, sigue su cuenta de Facebook (@Culturaviva espectáculos)

PERUANO QUE SE RESPETA. Con él, las clases de aeróbicos son algo particulares. Sus alumnas ya conocen al instructor Yefi Roque Roca (38) y saben que durante sus rutinas de ejercicio no escucharán zumba, merengue o electrónica, sino las canciones de su grupo preferido: la legendaria banda Kiss.

Antes de empezar con los ejercicios de cardío, funcional, localizado y técnicas de combate en el gimnasio Verfer de Independencia, Roque se maquilla el rostro con una pintura blanca y negra, usa un traje oscuro que tiene unas alas, similares a un murciélago, y se coloca una peluca para empezar su rutina y también rendirle un tributo a la banda estadounidense de rock.

“Mis alumnas ya saben que aquí se escucha solo Kiss. Para entrenar, ponemos ‘I Was Made For Lovin’ You’ o ‘Detroit Rock City’. Admiro a Gene Simmons y por eso me caracterizo como él. Recuerdo, cuando era chibolo, mis hermanos y yo oíamos esa música de la época de los 80 y 90″, sostuvo.

Roque no solo se dedica a entrenar a señoras y jovencitas en Independencia, sino que también trabaja realizando shows de ‘hora loca’ con personajes de películas animadas, videojuegos, animes, entre otros. “Me gusta caracterizar a diferentes personajes, y presentar shows diferentes para que el público se divierta y la pase bien. Yo elaboro los trajes, y uso buenos materiales para que sea vea lo más real posible”, comentó el emprendedor.

