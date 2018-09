Elecciones 2018: Solo dos candidatos para Lima tienen propuestas a favor de los animales

Solo dos de los 20 candidatos a la alcaldía de Lima, han incluido propuestas para luchar contra la crueldad contra los animales en sus planes de gobierno, informó la Asociación de defensa de los derechos animales 'Proyecto Libertad', quien convocó a la mayoría de ellos para suscribir el 'Pacto Ético por los Animales', un compromiso a favor de los más indefensos.



Solo Manuel Velarde y Enrique Cornejo, postulantes al sillón municipal de Lima, que consideraron importante tener políticas públicas para luchar contra la crueldad contra los animales, según la información oficial del Jurado Nacional de Elecciones.



Según Proyecto Libertad coincidentemente, solo ellos han suscrito un pacto por los animales a la fecha. "Han respondido a nuestra convocatoria la cual incluye asesoría permanente y la entrega de 14 políticas públicas sugeridas basadas en la experiencia que tiene la organización de más de 15 años", informó dicha asociación.



SUGERENCIAS



En el caso de Velarde, aceptó –entre otras sugerencias- llevar adelante la reconversión del Parque de las Leyendas para que solo permanezcan allí aquellas especies víctimas del tráfico que no pueden retornar a su hábitat o ir a un santuario, eliminando la exhibición.



Mientras que Cornejo, se mostró de acuerdo en promover la comida 100% vegetariana, como una opción de alimentación saludable que ayudará además a combatir el cambio climático, ya que la ganadería es la primer causa del calentamiento global.



La asociación señala que los demás postulantes han mostrado poco interés en el tema o les aseguraron que si quieren incluir propuestas al respecto pero no concretaron nada.



“En una ciudad donde 9 de cada 10 perros no tiene hogar, y en general la problemática de los animales requiere de medidas urgentes, es preocupante que solo dos aspirantes a un cargo público tan importante consideren el tema, sobre todo porque en toda la región ya se aplican políticas públicas para ello, como una manera de contribuir al desarrollo de la sociedad”, indicó Heidi Paiva, fundadora de la organización.



Proyecto Libertad ya ha contactado a Esther Capuñay, Ricardo Belmont, Renzo Reggiardo, Humberto Lay, Jorge Muñoz y Daniel Urresti. Con este último, la asociación precisó que no han tenido una buena experiencia debido a que, luego de tres meses de coordinaciones con los asesores del candidato, otros representantes dijeron que Urresti no sabía nada del tema.



“Es difícil creer eso porque esos asesores son los mismos con los que coordina la prensa cuando quieren hablar con el señor Urresti. Pero él no es el único que mostró poca disposición para solucionar la problemática de los animales, casi todos dicen que no tienen tiempo para el tema, lo cual significa que no les parece tan importante”, dijo Paiva.



El Pacto Ético por los Animales es una campaña que busca informar a la población sobre la posición de los aspirantes a un cargo público, respecto a la defensa de los animales. La asociación de defensa pide a los electores que estén alertas, ya que algunos candidatos aseguran ser “amantes de los animales” en videos o fotos con perros y gatos, pero en la práctica no tienen ninguna propuesta concreta o tienen ideas desfasadas o inviables, lo cual sería señal de que utilizan la simpatía de la gente con el tema para ganar votos.



Proyecto Libertad, cerrarán la campaña para la firma del compromiso el 30 de setiembre y luego emitirán un informe final donde contarán la experiencia que tuvieron con cada candidato. Los interesados en el pacto pueden contactarse a heidipaiva@gmail.com