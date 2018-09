Elecciones 2018: Los retos del nuevo alcalde de Lima 

El domingo 7 de octubre se realizarán las elecciones regionales y municipales, y aunque cada región, ciudad y distrito del país tiene sus problemas, la mayoría de ellos se centra en Lima Metropolitana, pues es la zona con más habitantes en el territorio nacional.



Para suceder a Luis Castañeda en el sillón municipal se presentan 20 candidatos. Pero ¿qué tendrá que enfrentar el que salga elegido? Según un informe del observatorio ‘Lima Cómo Vamos’, la inseguridad ciudadana (75.4 %) es la principal dificultad que atraviesan los limeños en su día a día.



De la cifra en mención, el 59 % considera que vive en constante peligro. Además, se consigna que los delitos de mayor incidencia son los robos callejeros (52.2 %), la venta de drogas (15.6 %) y el robo de viviendas (14.1 %), entre otros.

MÁS PROBLEMAS



Otro problema que tortura a los habitantes de Lima es el transporte. En este punto, la Fundación Transitemos reveló que debido al tráfico en la capital, una persona promedio pierde 20 días laborales al año dentro de un vehículo. Se detalló que un ciudadano permanece entre 1 hora con 30 minutos y 1 hora con 50 minutos atrapado en las pistas diariamente.



El próximo burgomaestre de Lima también tendrá que hacerle frente a los problemas de la limpieza pública, la lucha contra la corrupción, combatir la contaminación ambiental, mantenimiento de pistas y veredas, y erradicar el comercio ambulatorio ilegal, entre otros.

¿QUÉ SE BUSCA?



Por otra parte, el director de la consultora Vox Populi, Luis Benavente, hizo un análisis del votante limeño. Indicó que debido a que desconfía de la clase política, tan venida a menos, ‘ya no cree mucho en las promesas electorales’.



Agregó que el ciudadano que acudirá a las urnas tiene dos preguntas rondando sus cabezas: ¿En qué candidato puedo confiar? y ¿Qué candidato me entusiasma más?



Benavente precisó que ‘es importante, como responsabilidad, revisar los planes de gobierno y así comprobar que no se caiga en la improvisación. “Así se generaría un poquito más de cultura electoral”, puntualizó.