Elecciones 2018: Votantes no podrán tomarse ‘selfies’ en mesas de votación | FOTOS

Este domingo 7 de octubre se realizan las Elecciones Municipales y Regionales 2018. Un total de 23 millones 375 mil y un electores pasarán por las urnas en todo el país. Habrá ‘ley seca’ y estará prohibido tomarse ‘selfies’ con la cédula de votación y subirlas en tiempo real a las redes sociales, pues es considerado delito.



Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), instituciones que afinan detalles para la realización de los comicios, las puertas de los locales de votación estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

Según el abogado penalista Augusto Linares, está prohibido tomarse ‘selfies’ porque la red de contactos de esa persona puede influenciarse de acuerdo a lo que vean. La pena podría ser un año de prisión efectiva o hacer servicio comunitario en su ciudad.



La ‘ley seca’ se aplicará desde las 8 de la mañana del sábado hasta las 8 de la mañana del lunes. Los establecimientos que no cumplan con la norma serán cerrados y multados con 2 mil 790 soles.

La multa por no sufragar es de 83 soles (distrito no pobre), 41.50 soles (pobre no extremo) y 20.75 soles (pobre extremo).



SEPA QUE...



- De la población electoral, el 50.2 % son hombres y 49.8 % mujeres.



- La mayor concentración de votantes se encuentra entre los 20 y los 24 años.



- Los distritos con mayor cantidad de electores en Lima son: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate y Comas.