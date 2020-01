Diethel Columbus, postula al Congreso por Lima y va por Fuerza Popular con el número ‘2’. Casado, padre de familia, abogado de profesión y docente universitario.

¿Qué lo lleva a postular al Congreso?

Quiero ser parte del cambio generacional de nuestra política.

¿Qué proyectos de ley tiene en mente proponer?

Cambiar la normativa que hoy existe y proteger a los ciudadanos que se defienden de un delincuente y si este muere, el ciudadano no vaya a la cárcel. Lo mismo para los policías que abaten a un criminal. No puede ser que, en este último caso, la Fiscalía pida 20 años de prisión para un efectivo que actuó en cumplimiento de su deber. Otro será el referido a tener pensiones justas pagadas por el Estado. Si aportaste menos de 20 años, el Estado no te da pensión y se queda con tu plata. ¡Injusto!

¿Fuerza Popular volvería a ser obstruccionista?

El fujimorismo nunca fue obstruccionista. Se nos puso ese ‘mote’ por el simple hecho de no aplicar la política ‘chí, cheñó’ ni agachar la cabeza ante el señor (Martín) Vizcarra. En el Congreso seremos fiscalizadores y representaremos al pueblo.





¿Está de acuerdo con eliminar la inmunidad parlamentaria?

Eliminarla no, se tendría que mejorar el procedimiento del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. En mi opinión, esto debería hacerlo el Tribunal Constitucional (TC) y así acabar con la frase ‘otorongo no come otorongo’.

¿El presidente Martín Vizcarra tendría ‘candidatos tapados’ en estas elecciones?

Creo que son varios y estarían en distintos grupos parlamentarios. Los ‘moretones’ (Partido Morado) son los más visibles y habría que echarles un ojo a los de la ‘lampa’ (Acción Popular).





A Keiko Fujimori se le acusa de recibir aportes millonarios. ¿Dónde estaría ese dinero?

A ella no se le acusa de nada. Hace años la vienen investigando y no encuentran nada. Confío en que saldrá absuelta de toda esa maraña de leguleyadas insanas que han tejido en su contra.

¿Qué mensaje le daría al electorado?

Que este 26 de enero voten por propuestas institucionales y que confíen en el fujimorismo, porque nosotros llevamos la voz de los que nunca son escuchados. (Jorge Salazar)