¡A cumplir con nuestro deber cívico! Hoy, 24 millones 799 mil 384 peruanos acudiremos a las urnas para participar en las Elecciones Congresales Extraordinarias, donde elegiremos a los 130 integrantes del Congreso de la República, quienes ejercerán funciones legislativas hasta julio del 2021 (año del Bicentenario).

¿Y por qué vamos a votar? Esto se da después de la decisión tomada por el mandatario Martín Vizcarra, quien el 30 de setiembre del año pasado disolvió el Parlamento. El jefe de Estado acusó a sus miembros de obstruccionismo y de ‘blindar’ a personajes ligados a la corrupción.

Es una elección única y atípica como afirman algunos especialistas. Son 2 mil 331 candidatos los que buscarán acceder a las 130 curules del nuevo Legislativo, siendo Lima Centro 1 la que tiene mayor cantidad de postulantes inscritos (631).

CON MÁS ELECTORES

Según el padrón elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el distrito de San Juan de Lurigancho es el que alberga al mayor número de electores: 769 mil 453.

Le siguen San Martín de Porres que registra 522 mil 714 electores, Ate (455 mil 625), Comas (429 mil 241), Villa María del Triunfo (341 mil 936), San Juan de Miraflores (329 mil 931), Villa El Salvador (328 mil 611), Santiago de Surco (328 mil 26) y Los Olivos (296 mil 306).

En estos comicios el ‘voto electrónico’ se aplicará en 39 distritos del territorio nacional (21 están en Lima Metropolitana, 2 en el Callao y 16 más en el interior del país).

Por otra parte, el ministro de Defensa, Walter Martos, informó que más de 100 mil efectivos, entre miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, garantizarán la seguridad en los comicios de hoy.

Ahora está en nuestras manos realizar una buena elección parlamentaria. Pensemos bien nuestro voto, para que más adelante no nos estemos arrepintiendo.

¿CUÁNTOS CONGRESISTAS SERÁN ELEGIDOS POR REGIÓN EN ESTAS ELECCIONES 2020?

En total serán elegidos 130 congresistas y la distribución por región será la siguiente:

DEPARTAMENTO CURULES Amazonas 2 Congresistas Áncash 5 Congresistas Apurímac 2 Congresistas Arequipa 6 Congresistas Ayacucho 3 Congresistas Cajamarca 6 Congresistas Callao 4 Congresistas Cusco 5 Congresistas Huancavelica 2 Congresistas Huánuco 3 Congresistas Ica 4 Congresistas Junín 5 Congresistas La Libertad 7 Congresistas Lambayeque 5 Congresistas Lima Metropolitana 36 Congresistas Lima provincias 4 Congresistas Loreto 4 Congresistas Madre de Dios 1 Congresistas Moquegua 2 Congresistas Pasco 2 Congresistas Piura 7 Congresistas Puno 5 Congresistas San Martín 4 Congresistas Tacna 2 Congresistas Tumbes 2 Congresistas Ucayali 2 Congresistas

MULTAS POR NO VOTAR

Si el ciudadano es miembro de mesa y no cumple con su deber cívico, la multa que tendrá que pagar es de 215 soles (5% de la Unidad Impositiva Tributaria-UIT).

Mientras que las multas por no votar serán las siguientes: 86 soles (de distritos no pobres), 43 soles (de distritos pobres no extremos) y 21.50 soles (de distritos pobres extremos).

Cabe indicar que si alguien es miembro de mesa y no cumple y además no vota, la multa a pagar es de 215 soles más la que le corresponde por el distrito donde sufraga.

EL VOTO ES OBLIGATORIO

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos a partir de los 18 años. Para los mayores de 70, el sufragio es facultativo.

Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde estarán abiertos los locales de votación.

La mayor cantidad de congresistas los registra Lima Metropolitana con 36, seguido de Piura y La Libertad con 7 cada uno.

Si usted desea conocer las hojas de vida de los candidatos al Parlamento, puede hacerlo en la web www.jne.gob.pe

