El domingo 12 de enero se realizó el debate de los candidatos a las elecciones parlamentarias 2020 y una de las figuras que llamó la atención fue María Teresa Cabrera Vega.

La jueza está postulando por el partido Podemos Perú y durante su intervención recordó su participación en la demanda por difamación del futbolista Paolo Guerrero contra la conductora de TV Magaly Medina y su entonces productor, Ney Guerrero.

Sin embargo lo que llamó la atención fue que ella se calificó como una 'víctima de la corrupción’ por mandar a la cárcel a la pelirroja y fallar a favor del seleccionado nacional.

“Queremos facilitar la investigación a todas aquellas personas que fueron blindadas por el anterior Congreso. Yo misma, en mi función como juez, fui víctima de la corrupción. ¿Por qué? Por hacerle justicia a Paolo Guerrero”, expresó durante su turno.

En referencia al curul que quiere obtener en el Parlamento, señaló que siendo jueza nunca le tembló la mano al momento de dar una condena, menos lo haría si tuviera la posibilidad de pertenecer al Congreso.

“Recuerden: si a mí no me tembló la mano para sentenciar, no me va a temblar la mano para legislar ni fiscalizar ni representar al pueblo", indicó.

En el pasado, la ex secretaria judicial Margaret Huamán denunció que Cabrera Vega habría recibido dinero para fallar a favor del capitán de la selección peruana de fútbol y enviar a la ‘Urraca’ a la cárcel.

En ese momento, la ahora postulante al Parlamento negó las acusaciones. María Teresa Cabrera pidió licencia al Poder Judicial, tras 25 años de labor para ser candidata en la campaña electoral.

María Teresa habló sobre el caso de Magaly Medina y Paolo Guerrero.