El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, confirmó este martes el nuevo horario del voto escalonado para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, con la modificación para que los adultos mayores acudan a sus centros de votación de 2 p.m. a 4 p.m., y ya no de 7 a.m. a 9 a.m., tal como fue en la primera vuelta electoral.

A través de las redes sociales, precisó que esto permitirá evitar aglomeraciones y “mejorar la convocatoria” de las personas vulnerables.

“Para evitar aglomeraciones en segunda vuelta y mejorar la convocatoria al sufragio de los más vulnerables, la ONPE ha modificado el horario escalonado sugerido para asistir a sufragar. Todos a votar”, señaló en Twitter.

Este será el nuevo horario del voto escalonado para la segunda vuelta electoral. (Foto: ONPE)

Como se recuerda, el pasado 21 de abril en una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Corvetto anunció que la ONPE propuso modificar el horario ante una evaluación del desarrollo de la primera vuelta electoral.

Según indicó, esto permitirá que las mesas de sufragio estén abiertas y “no dependamos de las tardanzas o ausencias de determinados miembros de mesa”.

“Luego de analizar el tema, hemos convenido y estamos solicitando, para tener el visto bueno del Ministerio de Salud, para poder modificar el horario para votar en la elección de la segunda vuelta que será el 6 de junio próximo. En ese sentido, que los adultos mayores ya no estarán de 7 a 9 a.m. sino estarán de 2 p.m. a 4 p.m. en el interés de que cualquier mesa [...] pueda estar abierta necesariamente para que los adultos mayores puedan votar y por eso los estamos ubicando entre las 2 p.m. y las 4 p.m.”, señaló en aquella oportunidad.

