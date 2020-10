El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, anunció este lunes que no postulará a la presidencia de la República en las próximas Elecciones Generales 2021.

“Considero que, en estas circunstancias, con un Majes [Siguas] II que no está nada concreto, necesitamos que el gobernador, en este caso mi persona, tiene que estar al mando de ese barco, por eso, mi candidatura no da, esa es la verdad, no da”, afirmó en RPP.

Este lunes 12 de octubre vence el plazo para la renuncia de los gobernadores, vicegobernadores, alcaldes y altos funcionarios que aspiren a integrar una plancha presidencial o listas al Congreso o Parlamento Andino.

“Me hubiera gustado participar, me hubiera gustado estar en esa contienda nacional y por eso realizar muchos proyectos que el Perú necesita”, dijo Cáceres Llica antes de descartar su participación en el próximo proceso electoral.

En setiembre pasado, el gobernador regional de Arequipa indicó que estaba evaluando la posibilidad de renunciar al cargo para iniciar una campaña política con miras a las elecciones presidencial del próximo año.

Según precisó en dicho momento, varios partidos políticos lo habían invitado a participar y estaba haciendo una evaluación de las propuestas.

“Quiero ser sincero, hay muchos partidos nacionales que me están invitando para ser candidato. Lo estamos evaluando. Considero que mi prioridad en estos momentos es trabajar para reactivar la economía de Arequipa y el tema sanitario con la lucha contra el coronavirus. Sin embargo, no quiero mentir, hay una evaluación”, manifestó.