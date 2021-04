POR: JORGE SALAZAR

El candidato a la presidencia de la República George Forsyth (Victoria Nacional) continúa con reposo absoluto debido a que contrajo el coronavirus. El médico Mario Candiotti, quien lo atiende, señaló que el popular ‘Ken’ estaba en el quinto día de la referida enfermedad.

Al precisar que Forsyth se encuentra estable, reveló que tiene cansancio y persistencia de tos y fiebre. “Debe seguir aislado y con reposo, ya que lo más grave se desencadena a partir del sétimo día”, dijo.

YONHY LESCANO

Desde Piura, Yonhy Lescano (Acción Popular) ofreció disculpas luego que su candidata a la primera vicepresidencia, Gisela Tipe, fue intervenida en Ayacucho por incumplir con el toque de queda.

Además, anunció: “Si el pueblo me da su voto y gano las elecciones en primera vuelta, no esperaré juramentar el 28 de julio, tendrá que ser en mayo o junio porque no hay que perder más tiempo ya que hay una pandemia en medio”.

HABLA HERNANDO DE SOTO

Hernando de Soto (Avanza País) se negó a dar detalles de su vacunación contra el coronavirus en Estados Unidos para, dijo, ‘no perjudicar’ a quien lo ayudó.

De Soto estuvo ayer en Huancayo, donde al subir una pequeña pendiente tropezó y se golpeó la pierna izquierda, por lo que comenzó a cojear.

A su vez, Keiko Fujimori llegó a Tumbes, donde se reunió con mototaxistas y fustigó a De Soto. “Deje de piratear los logros de mi padre, usted solo fue un asesor”, manifestó.

A su vez, Daniel Urresti (Podemos Perú) anunció que hoy suscribirá un acta de compromiso para la devolución de los aportes de la ONP, AFP y Fonavi, con asociaciones de estos grupos. También para ayudar a los deudores bancarios.

Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), en la plaza 2 de Mayo, cerró su campaña en Lima, pues hoy iba a estar en provincias.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular ) “Mi compromiso es controlar la pandemia y reactivar la economía haciendo obras”.

) “Mi compromiso es controlar la pandemia y reactivar la economía haciendo obras”. César Acuña (Alianza para el Progreso) “Vamos a contratar a cien mil reservistas para que vigilen las calles”.

“Vamos a contratar a cien mil reservistas para que vigilen las calles”. Rafael López Aliaga (Renovación Popular) “A todos los corruptos los vamos a meter presos en el Sepa (prisión ubicada en la selva)”.