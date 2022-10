LO PUSO AL CENTRO. Sergio Ibarra quien estuvo al mando de la conducción del programa Perú decide 2022, no pudo evitar comentar su pasado futbolístico con George Forsyth, mientras el candidato a ser alcalde de la Municipalidad de Lima, por Somos Perú, llegaba hasta el Colegio Isabel La Católica de La Victoria para sufragar en las Elecciones Regionales y Municipales del 2022.

El popular ‘Ken’ llegó hasta el colegio que esta justamente al frente del estadio de Alianza Lima, club del que es hincha y donde defendió las sedas del cuadro victoriano. espero pacientemente su turno en la mesa 040013, y pese a que la policía los resguardó no buscó adelantar a ningún elector y respondió los saludos de todos sus simpatizantes.

Sergio Ibarra, llamó al candidato de Somos Perú por el sobrenombre que se ganó en la cancha de futbol y recordó sus duelos. “ Sigue ahí el ‘Gringo’ hablado... Así le digo yo porque me tocó enfrentarlo en una cancha de fútbol, por supuesto cuando él tapaba en Alianza Lima y yo en otros equipos. Le hice varios goles, aunque te rías ‘Cachito’ le hice varios goles al gringo. Tuvo su paso como futbolista profesional ”, contó el popular ‘Checho’.

¿Cómo consultar cuál es mi local de votación para las Elecciones 2022?

A continuación, conoce los pasos para conocer tu local de votación:

PASO 1: Ingresar al portal habilitado por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) AQUÍ

PASO 2: Coloca el número de tu DNI

PASO 3: Al ingresar al portal se brindan los detalles de tu local de votación. La ONPE permite imprimir la información para tener todos los datos a la mano.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

La ONPE ya designó a las personas que cumplirán con el rol de miembros de mesa. Para verificar si fuiste elegido debes seguir los mismos pasos explicados previamente.

¿Puedo votar y no ser miembro de mesa si es que salí elegido?

El cargo de miembro de mesa es irrenunciable, si en caso no puedas cumplir con tu obligación, debes presentar una justificación cinco días calendario antes de los comicios electorales, es decir como plazo máximo el 27 de setiembre.

Si no puedes ejercer como miembro de mesa, sí puedes acudir a ejercer de tu voto sin ningún problema; sin embargo, si deseas no presentarte, deberás pagar dos multas, una por no cumplir con tu rol y otra por no sufragar.