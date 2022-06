¿Te tocará ser miembro de mesa? Las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se realizarán el 2 de octubre y ahora está pendiente saber cuándo la ONPE publicará la lista de los elegidos como titulares y suplentes de una mesa de sufragio. Aquí te lo contamos.

Un total de 24 millones 760 mil 62 peruanos y extranjeros han sido llamados para participar de los comicios para elegir a los próximos gobernadores regionales y alcaldes por los siguientes cuatro años.

Para la realización de la jornada electoral es indispensable el trabajo de los miembros de mesa. Aquí te contamos cuándo sabrás si fuiste o no seleccionado.

¿CUÁNDO SABRÉ SI SOY MIEMBRO DE MESA?

El 24 de julio será el sorteo de miembros de mesa y se estima que serán 500 mil. Al respecto, el subgerente de investigación electoral de la ONPE, José Carlos Urbina, indicó que, a partir de agosto, se publicará la lista de los ciudadanos que han sido elegidos miembros de mesa. Luego, se habilitarán los canales de capacitaciones presenciales y digitales a través de la ONPE.

¿CÓMO SE ELIGE A LOS MIEMBROS DE MESA?

Los miembros de mesa se eligen, a través de un sorteo, entre una lista de veinticinco ciudadanos seleccionados entre los electores de la mesa de sufragio. Esa selección se puede hacer con sistemas informáticos. Para la selección se prefiere a los ciudadanos con mayor grado de instrucción de la Mesa correspondiente o a los que aún no hayan realizado dicha labor.

El proceso de selección y sorteo está a cargo de la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Se sortean tres miembros titulares y otros tres miembros, que tienen calidad de suplentes.

Los miembros de mesa son tres y se encargan de instalar la mesa de sufragio y recibir los votos de los electores para luego escrutarlos y contarlos (Foto: ONPE)

¿CUÁLES SON LAS MULTAS POR NO VOTAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES?

La multa es la sanción económica impuesta a los ciudadanos y ciudadanas que no cumplieron con su deber de sufragio y/o no asistieron o se negaron a integrar la mesa de sufragio en calidad de titular o suplente, en un determinado proceso electoral. Ten en cuenta que si no acudiste a votar y eres miembro de mesa, debes pagar dos multas.

Si no acudiste a votar

Depende del estado económico:

No pobreza: S/92.

S/92. Pobre: S/46.

S/46. Extrema pobreza: S/23.

Si eres miembro de mesa

Titulares y suplentes: S/230 por no ser miembro de mesa.

¿QUIÉNES NO PUEDEN SER ELEGIDOS MIEMBROS DE MESA?

A continuación, quiénes son los ciudadanos que no pueden ejercer el cargo de miembro de mesa de sufragio.

Los candidatos y personeros de las organizaciones políticas.

Los funcionarios y empleados de los organismos que conforman el Sistema Electoral peruano.

Los miembros del Ministerio Público que, durante la jornada electoral, realizan funciones relacionadas con la prevención e investigación de los delitos electorales.

Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que realizan supervisión electoral.

Las autoridades políticas.

Las autoridades o representantes provenientes de elección popular.

Los ciudadanos que integran los comités directivos de las organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones.

Los cónyuges y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad entre los miembros de una misma mesa.

Los cónyuges y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad de los candidatos que residen en el ámbito de la jurisdicción en la cual postulan.

Los electores temporalmente ausentes de la República, de acuerdo con las relaciones correspondientes que remita el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que realicen actividades relacionadas con el desarrollo de los procesos electorales.

Los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

¿CUÁNDO CONOCERÉ CUÁL SERÁ MI LOCAL DE VOTACIÓN?

En el mes de setiembre los 24 millones 760 mil 62 votantes podrán conocer dónde les toca sufragar. Primero se les informará a los ciudadanos eligieron su local de votación. “A partir del 1 de setiembre la ONPE les enviará un correo, el cuál ha sido proporcionado por el votante al momento de hacer el trámite online, en el que se indicará cuál de los tres locales que se priorizó ha sido elegido”, explicó el funcionario. Al resto de los votantes, que es la gran mayoría, se les informará en los días siguientes.