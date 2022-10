ADELANTÓ LA NAVIDAD. Más de un vecino del distrito de Miraflores se quedó sorprendido al ver a Papá Noel buscando su mesa de votación en la Elecciones Regionales y Municipales del 2022. El famoso personaje adelantó algunos meses su aparición y aprovechó las cámaras para enviar un profundo mensaje a todos los ciudadanos a la hora de elegir a sus autoridades.

El popular ‘Santa’ no pudo pasar desapercibido por las cámaras de América Televisión cuando, DNI en mano, buscaba su mesa de sufragio en el Complejo Deportivo, Federico Villarreal, en el distrito miraflorino. “ No me he adelantado, yo soy de la ‘Blanquirroja’ (toca los colores de su típico traje) no se olvide Santa Claus también es peruano ”, comentó ‘Taita Noel’.

“ Hay que unir a los peruanos con la alegría, la felicidad, la libertad y el ejercicio democrático. Claro que sí. Hay que buscar la unión entre todos los peruanos, prosperidad, salud trabajo y más seguridad por favor, sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay negocios, turismo, sin seguridad no llegan a ver nuestras maravillas en nazca o Machu Picchu ”, dijo el pintoresco personaje.

Papa Noel participa en las Elecciones 2022

“ Convoco a todos los ciudadanos peruanos para que puedan cumplir su ejercicio constitucional y sufragar, no votar, para elegir al mejor, el mal no nos puede ganar ”, finalizó ante la mirada de chicos y grandes.

¿Cómo consultar cuál es mi local de votación para las Elecciones 2022?

A continuación, conoce los pasos para conocer tu local de votación:

PASO 1: Ingresar al portal habilitado por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) AQUÍ

PASO 2: Coloca el número de tu DNI

PASO 3: Al ingresar al portal se brindan los detalles de tu local de votación. La ONPE permite imprimir la información para tener todos los datos a la mano.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

La ONPE ya designó a las personas que cumplirán con el rol de miembros de mesa. Para verificar si fuiste elegido debes seguir los mismos pasos explicados previamente.

¿Puedo votar y no ser miembro de mesa si es que salí elegido?

El cargo de miembro de mesa es irrenunciable, si en caso no puedas cumplir con tu obligación, debes presentar una justificación cinco días calendario antes de los comicios electorales, es decir como plazo máximo el 27 de setiembre.

Si no puedes ejercer como miembro de mesa, sí puedes acudir a ejercer de tu voto sin ningún problema; sin embargo, si deseas no presentarte, deberás pagar dos multas, una por no cumplir con tu rol y otra por no sufragar.