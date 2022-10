El desayuno de la candidata de Frente Esperanza a la Municipalidad de Lima, Elizabeth León, tuvo una inesperada particularidad durante el inicio de la jornada en las Elecciones Regionales y Municipales del 2022, que inició en la Provincia Constitucional del Callao junto a Fernando Olivera y la candidata de Miraflores, Rocío Andrade, hija del recordado exalcalde de Lima, Albero Andrade Carmona.

“Esta es una celebración y comunión de pensamientos, siento que aquí vamos a establecer los lazos más consolidados. Mi familia aún está durmiendo, pero esta reunión me conmueve, porque estamos con las artífices de esta campaña, con quienes empecé a salir a las calles, con quienes pensamos nuestra propagandas en los extremos de Lima”, dijo Elizabeth Leon.

Durante la trasmisión, la reportera apuntó un detalle simbólico de la candidata Rocío Andrade, candidata al sillón municipal de Miraflores quien espera ocupar el lugar y el liderazgo que alcanzó su padre. “ Buenos días, aquí si pueden ver esto doradito es una urnita, donde traigo yo las cenizas de mi papá. Siempre va conmigo a todos lados ”, dijo emocionada la candidata.

Candidata Elizabeth León enseña cenizas de su padre Alberto Andrade

¿Cómo consultar cuál es mi local de votación para las Elecciones 2022?

A continuación, conoce los pasos para conocer tu local de votación:

PASO 1: Ingresar al portal habilitado por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) AQUÍ

PASO 2: Coloca el número de tu DNI

PASO 3: Al ingresar al portal se brindan los detalles de tu local de votación. La ONPE permite imprimir la información para tener todos los datos a la mano.

¿Cómo consultar cuál es mi local de votación para las Elecciones 2022?

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

La ONPE ya designó a las personas que cumplirán con el rol de miembros de mesa. Para verificar si fuiste elegido debes seguir los mismos pasos explicados previamente.

¿Puedo votar y no ser miembro de mesa si es que salí elegido?

El cargo de miembro de mesa es irrenunciable, si en caso no puedas cumplir con tu obligación, debes presentar una justificación cinco días calendario antes de los comicios electorales, es decir como plazo máximo el 27 de setiembre.

Si no puedes ejercer como miembro de mesa, sí puedes acudir a ejercer de tu voto sin ningún problema; sin embargo, si deseas no presentarte, deberás pagar dos multas, una por no cumplir con tu rol y otra por no sufragar.