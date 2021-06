Christian Torres, coordinador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del local de votación implementado de la Universidad Alas Peruanas se pronunció respecto a los reportes de electores sobre cédulas perforadas durante le proceso de votación.

Desde el punto de votación situado en Pueblo Libre, el representante del organismo electoral explicó que han tomado conocimiento de este caso de cédulas de sufragio que terminaron dañadas cuando fueron marcadas. En ese sentido, aclaró a los ciudadanos a que si ocurre esta situación su voto será válido.

“Sí, vale. Eso voto vale. Sería un voto válido porque el ciudadano está dirigiendo plenamente su voto hacia uno de los dos candidatos. A veces, no siempre, se ve que la cédula [al ser marcada] puede terminar con un pequeño huequito, pero eso no invalida el voto. Como han visto no hemos puesto presión [al momento de marcar] y por lo mismo de la corrugación que tiene la cabina de votación pues a veces tiende a hacerse un huequito”, señaló Torres para América Noticias.

ONPE aclara que cédulas perforadas si serán validadas

El coordinador de ONPE aclaró que este tipo de cabinas de votación elaboradas con cartón se vienen utilizando en cuatro procesos electorales anteriores. “Hemos capacitado tanto a los miembros de mesa, a personeros y electores sobre cuáles son los tipos de votos válidos y nulo. La mesa que conducen los miembros y saben cuándo es válido el voto”, señaló.

Hoy, domingo 6 de junio se lleva a cabo a nivel nacional las elecciones en segunda vuelta en la cuales la ciudadanía elegirá entre los candidatos de Perú Libre, Pedro Castillo; y de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quienes obtuvieron el mayor porcentaje de votos en los comicios del 11 de abril. Más de 25 millones de peruanos están convocados en esta jornada electoral.