Elecciones Municipales 2018: Memes en Facebook y Twitter por sorteo de miembros de mesa

Cientos de cibernautas tenían gran expectativa para saber si eran o no miembros del mesa en estas elecciones regionales y municipales 2018. Conocida la relación de la ONPE, ellos no perdieron el tiempo para difundir graciosos memes en las redes sociales.



Muchos de ellos bromearon con la posibilidad de ser miembro de mesa en estas elecciones regionales y municipales 2018. Algunos mostraron su alivio por haber sido elegidos.



Recordemos que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, solo en caso de tener más de 70 años, estar enfermo de gravedad o por una necesidad urgente puede justificar el no cumplir con el deber ciudadano en estas elecciones municipales y regionales 2018.



Las próximas e lecciones regionales y municipales se realizará el próximo domingo 7 de octubre.



Si tú quieres saber si fuiste escogido miembro de mesa puedes visitar el siguiente enlace: (https://consultamiembrodemesa.onpe.gob.pe/)





Mi reacción al ver que no soy miembro de mesa... pic.twitter.com/2t6bcF3MIW — Pedro Del Aguila (@Pedro_DAF) 26 de julio de 2018

pasen el link pa ver si voy miembro de mesa pic.twitter.com/7Cb9QgIWYJ — c (@salchichaufa) 26 de julio de 2018

Soy miembro de mesa pic.twitter.com/lf1zKf0ZF1 — Anna Mae 🏳️‍🌈 (@AnWeird) 26 de julio de 2018

No soy miembro de mesa pic.twitter.com/N3liNUeZBN — Mariela Gutierrez (@malcriela) 26 de julio de 2018