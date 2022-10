Este domingo 2 de octubre, todo el país amaneció pensando en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Sin embargo, un gran número de mesas de votación no abrieron a tiempo y, en algunos casos, los electores no pudieron reemplazar la inasistencia de los miembros de mesa.

Un curioso escenario se registró en Club Lawn Tennis de Jesús María, en donde una joven miembro de mesa pidió apoyo para que puedan activar ese punto de votación, ya que les faltaba solo un integrante.

Pese a la considerable cantidad de personas - que esperaban su turno para sufragar - ninguna aceptó por los siguientes motivos:

“Tengo un problema con mi hijo”

“Yo soy diabético, me inyecto dos veces al día”

“Estoy con una infección en la garganta”

“Mi hija dará a luz y le harán cesárea”

“Vivo lejos”

Al mencionado local acudirán a votar 11,934 personas y se tendrán que instalar 40 mesas. Afortunadamente, una madre de familia se ofreció a completar la mesa que solicitaba ayuda y se inició con las votaciones.

Ciudadanos se niegan a ser miembros de mesa

Elecciones 2022

Como se sabe la jornada se desarrollará hasta las 5:00 p.m., según lo informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para ello, el ente electoral brindó recomendaciones sobre el horario de votación para evitar aglomeraciones.

Así, para quienes tengan como número final de sus DNI el 1, 2, 3 ó 4, se recomienda votar entre las 7.00 a.m. y 11.00 a.m. Para los electores cuyos DNI culminan en 5, 6, 7, 8, 9 ó 0 se recomienda ir entre las 11.00 a.m. y las 5:00 p.m.

Para las personas en condición de vulnerabilidad (adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad), el horario recomendado es entre las 2:00 p.m. y 5:00 p.m.

Un total de 106.000 policías custodiará la seguridad antes, durante y después de las elecciones regionales y municipales, informó el ministro del Interior, Willy Huerta.

La jornada contará con la presencia de 102 observadores internacionales acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); 30 de ellos corresponden a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 17 a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

Para la votación no será obligatorio el uso de mascarillas.

