Tras una columna de Aldo Mariátegui asegurando que Elmer Huerta no es epidemiólogo, el doctor decidió responderle recalcando las cuatro especialidades que tiene, entre las que destaca Salud Pública en Epidemiología.

En diálogo con RPP Noticias, el galeno, a quien se le notó muy molesto, sostuvo que le iba a hacer una “pequeña aclaración” al nieto de José Carlos Mariátegui.

“Aldo Mariátegui me dedica una columna que titula ‘Elmer Huerta no es epidemiólogo’ y dice que solo soy oncólogo”, inició el médico.

Posteriormente, el doctor nombró cuáles eran sus especialidades.

“Quiero decirle al señor Mariátegui y a todos que tengo el gusto de tener cuatro especialidades. La primera es medicina interna, que me permite hablar de las enfermedades de los adultos; la segunda es oncología médica, que me permite hablar del cáncer; la tercera es prevención y control del cáncer, que me permite hablar de la salud pública del cáncer; y la cuarta, que es la que yo más quiero, maestría en Salud Pública en Epidemiología, lo que me permite hablar de este tipo de temas", dijo el especialista en diálogo con RPP Noticias.

En parte de su columna, Aldo Mariátegui sostiene que el Elmer Huerta, “1) No es un oráculo infalible para tanto cargoso endiosamiento mediático. 2) Un médico debería pontificar solo sobre su especialidad”.

Finalmente, el doctor sostuvo que “le informen bien al señor Mariátegui y a sus amigos de que sí tengo maestría en Salud Pública en Epidemiología (...) No deja de fastidiar este tipo de cosas”.

