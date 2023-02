El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra el exmagistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña, luego que su esposa Rosa María Montero Musso lo denunció por maltratos psicológicos.

Se trata de una investigación preliminar por la presunta comisión del delito de “agresión contra las mujeres integrantes del grupo familiar- violencia psicológica”, según la revista Caretas.

Montero brindó una entrevista exclusiva a Panorama en la que acusó al extribuno de burlarse de ella y hasta de ‘haberla sacado de un hueco’. La mujer lucía muy afectada en sus declaraciones.

También afirmó que el exmiembro del Tribunal Constitucional no respetaba su trabajo e ingresaba a la habitación sin importarle que ella se encontraba brindando clases de inglés por Zoom. Por ello, la esposa de Espinosa-Saldana lo denunció el último 30 de enero.

“He vivido un calvario. Si he salido es porque no aguanto más y tengo miedo. Estoy muy asustada porque él tiene poder y contactos, y yo no tengo nada de eso. Lo que estoy diciendo es mi verdad desde el fondo de mi corazón”, manifestó Montero en Panorama.

Eloy Espinosa-Saldaña: “Nos estamos separando en buenos términos”

Panorama también se comunicó con Eloy Espinosa-Saldaña, manifestó que se está separando en buenos términos de Rosa María Montero, cuando le consultaron por la denuncia de su esposa.

“No estoy al tanto de lo que habla. Si bien nos estamos separando, lo estamos haciendo en buenos términos. Y hasta hoy no recibido denuncia alguna en mi contra, por lo que mal puedo hablar sobre su contenido, el cual no conozco”. manifestó Eloy Espinosa-Saldaña.

