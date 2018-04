‘Elvis Presley peruano’ es el rey de los alfajores [VIDEO y FOTOS]

Basta que las luces del semáforo cambien a rojo para verlo. Con lentes oscuros, sombrero y estilo rockero, Alejandro Carpio Tello, el ‘Elvis Presley peruano’, canta los grandes ‘hits’ del ‘Rey del rock & roll’ en las pistas del Centro de Lima, para luego ofrecer a los conductores sus ricos alfajores con ajonjolí, manjar blanco, maicena y otros ‘secretitos’.



Su show incluye los movimientos de caderas de Elvis Presley. “Desde adolescente me decían que me parecía a Elvis. Era delgado, cachetón y tenía su nariz de ‘maní’. Imito su voz”, cuenta orgulloso, mientras entona temas como ‘It’s Now or Never’, ‘The Wonder of You’ o ‘If I Can Dream’.

LO RECONOCEN

Aunque ya no viste su traje blanco, con cadenas doradas, correa y peluca, lo reconocen de lejos y le gritan ‘Elvis’.



“Me piden fotos, autógrafos, los turistas me dicen ‘You look the same as Elvis’ (Te ves como Elvis) y personajes como Jimmy Santi, Laura Huarcayo, Miguel Barraza y Aldo Miyashiro se paran para saludarme”, dice.

A los 10 años, su tío lo llevó a ver una película del cantante y quedó fascinado. Comenzó a estudiarlo, a ver sus cintas y escuchar su música por horas. Eso lo ayudó a soportar el divorcio de sus padres cuando cumplió 11 años.



Alejandro fue publicista y entre risas confiesa que le gustaría posar con las ‘Malcriadas’ de Trome. Dice que no es un vendedor ambulante cualquiera, pues es un artista y muchos lo denominan una ‘leyenda urbana’.